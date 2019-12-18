СМИ: Три клуба НХЛ интересуются Ковальчуком

При этом Ковальчук рассчитывает подписать контракт с новым клубом уже на этой неделе.

Как сообщает журналист Дэвид Пагнотта в своём Twitter , в приобретении форварда заинтересованы «Бостон Брюинз», «Калгари Флэймз» и «Питтсбург Пингвинз».

К российскому форварду Илье Ковальчуку, расторгнувшему контракт с «Лос-Анджелес Кингз», проявляют интерес три клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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