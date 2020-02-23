16:39
Турция закрыла границу с Ираном из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Источник: Россия Сегодня
16:39
Турция закрыла границу с Ираном из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Источник: Россия Сегодня
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Александр Емельяненко: я пообещал, что больше плохим не буду
16:36 Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко пообещал главе Чечни Рамзану Кадырову исправиться и больше не хулиганить. РИА Новости В …
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СМИ: Турция закрыла границу с Ираном из-за коронавируса
16:39 Турция закрыла границу с Ираном из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Источник: Россия Сегодня
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Россиянка пожаловалась на гусениц в еде из роддома
В еде, которую подают в одном из российских роддомов, обнаружили гусениц. Опарышей нашла роженица из города Остров (Псковская область). Об …
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В Норвегии высмеяли обыски у российских биатлонистов
Норвежское издание Dagbladet выпустило материал об обысках в гостиничном номере российского биатлониста Александра Логинова во время чемпионата мира в итальянском …
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Оставшихся в Китае украинцев эвакуируют силами донецкого «Шахтера»
Футбольный клуб «Шахтер» отправит свой самолет в Китай, чтобы эвакуировать из страны оставшихся там украинцев. Об этом заявил генеральный директор …