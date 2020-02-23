СМИ: Турция закрыла границу с Ираном из-за коронавируса

Турция закрыла границу с Ираном из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Александр Емельяненко: я пообещал, что больше плохим не буду 16:36 Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко пообещал главе Чечни Рамзану Кадырову исправиться и больше не хулиганить. РИА Новости В …



СМИ: Турция закрыла границу с Ираном из-за коронавируса 16:39 Турция закрыла границу с Ираном из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Источник: Россия Сегодня



Россиянка пожаловалась на гусениц в еде из роддома В еде, которую подают в одном из российских роддомов, обнаружили гусениц. Опарышей нашла роженица из города Остров (Псковская область). Об …



В Норвегии высмеяли обыски у российских биатлонистов Норвежское издание Dagbladet выпустило материал об обысках в гостиничном номере российского биатлониста Александра Логинова во время чемпионата мира в итальянском …

