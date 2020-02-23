СМИ: Турция закрыла границу с Ираном из-за коронавируса

23 февраля 2020     12
СМИ: Турция закрыла границу с Ираном из-за коронавируса

16:39

Турция закрыла границу с Ираном из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Источник: Россия Сегодня

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