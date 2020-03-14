СМИ: УЕФА может перенести Евро-2020 на декабрь

Ранее сообщалось , что УЕФА прекращает подготовку к чемпионату Европы — 2020.

Чемпионат Европы по футболу должен пройти в 12 европейских странах с 12 июня по 12 июля 2020 года. Одним из городов, принимающих турнир, будет Санкт-Петербург.

Отмечается, что УЕФА позволит клубам европейских чемпионатов сыграть в июне, чтобы завершить национальные первенства.

Об этом сообщает The Telegraph .

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