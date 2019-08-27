СМИ: Уровень просрочки по потребкредитам в России снизился до 4% за три года

14:40

Уровень просроченной задолженности по потребительским кредитам за последние три года снизился с 8 до 4%, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование РЭУ имени Плеханова.

РИА Новости

Весь кредитный портфель, по оценке экспертов, за данный период ускорил свой рост почти до 20% и на 1 июля 2019-го составлял 16 трлн рублей.

В крупнейших банках подтвердили тренд на снижение доли просрочки по потребкредитам. В частности, в ВТБ сказали, что на фоне растущих объёмов беззалогового кредитования почти на 20% в год просроченные задолженности сохраняются на низком уровне, и их увеличение не ожидается.

В Райффайзенбанке заявили, что уровень неуплат сократился с 4,7% в июне 2018 года до 4,3% в 2019-м.

Со своей стороны, директор департамента продуктов банка «Санкт-Петербург» Дмитрий Алексеев отметил, что показатель снижается с 2016 года и в настоящее время оценивается примерно в 3,9%.

Ранее бывший министр экономики России Андрей Нечаев в беседе с НСН оценил ситуацию с ипотечными долгами россиян.

Источник: Россия Сегодня