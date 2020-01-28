СМИ: У погибшего баскетболиста Брайанта была договорённость с женой не летать на вертолёте вместе

18:20
Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайант имел договорённость с супругой Ванессой не использовать вертолёт для совместных поездок.
«Он и Ванесса договорились никогда не летать на вертолете вместе», — цитирует журнал People источник, близкий к супругам.
Коби Брайант погиб в результате крушения вертолёта 26 января в Калифорнии. Вместе с ним находились его дочь Ванесса и ещё семеро людей. Вышивших в результате трагедии нет.
Ранее Джокович выразил радость от того, что дружил с Брайантом десять лет.
Источник: Россия Сегодня