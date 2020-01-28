СМИ: У погибшего баскетболиста Брайанта была договорённость с женой не летать на вертолёте вместе

28 января 2020     20
СМИ: У погибшего баскетболиста Брайанта была договорённость с женой не летать на вертолёте вместе

18:20

Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайант имел договорённость с супругой Ванессой не использовать вертолёт для совместных поездок.

«Он и Ванесса договорились никогда не летать на вертолете вместе», — цитирует журнал People источник, близкий к супругам.

Коби Брайант погиб в результате крушения вертолёта 26 января в Калифорнии. Вместе с ним находились его дочь Ванесса и ещё семеро людей. Вышивших в результате трагедии нет.

Ранее Джокович выразил радость от того, что дружил с Брайантом десять лет.

Источник: Россия Сегодня

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