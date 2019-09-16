СМИ: Федун отказался принять отставку Кононова

16 сентября 2019     9
СМИ: Федун отказался принять отставку Кононова

15:59

Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун отказался принять заявление Олега Кононова об отставке с поста главного тренера команды.

РИА Новости

Как сообщает «Чемпионат», после поражение от «Урала» Кононов сообщил руководству о желании покинуть свой пост, а позднее официально попросил клуб об отставке, Федун ему отказал.

Во время встречи с болельщиками после игры с «Уралом» генеральный директор «Спартака» Томас Цорн заявил, что Кононов не подавал заявления об увольнении.

Кононов возглавил «Спартак» в ноябре 2018 года. По итогам девяти туров нынешнего сезона красно-белые с 14 очками занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее сообщалось, что Андрей Червиченко высказал мнение о работе Олега Кононова в «Спартаке».

Источник: Россия Сегодня

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