СМИ: ФИФА подготовила рекомендации по контрактам игроков в связи с остановками чемпионатов

26 марта 2020     12
СМИ: ФИФА подготовила рекомендации по контрактам игроков в связи с остановками чемпионатов

18:36

Международная федерация футбола (ФИФА) считает, что текущие контракты игроков и тренеров следует продлить до окончания перенесенных из-за коронавируса национальных чемпионатов.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документ организации. По такому же принципу должны действовать контракты и на следующий сезон — срок их действия должен быть скорректирован в соответствии с изменением дат начала и окончания чемпионатов.

Ситуацию с сокращением зарплат ввиду остановки чемпионатов клубам предлагается решать с игроками путём переговоров.

Границы трансферного окна также могут быть сдвинуты в соответствии с датами проведения внутренних первенств.

Ранее сообщалось, что ФИФА может продлить летнее трансферное окно до января.

Источник: Россия Сегодня

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