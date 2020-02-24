СМИ: Четырёхкратный олимпийский чемпион Фара признался в применении допинга

17:39

Четырёхкратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира, британец Мохаммед Фара признался, что принимал запрещённое вещество, но не сообщил об этом антидопинговым организациям.

Об этом сообщает The Guardian. Как сообщает источник, накануне лондонского марафона 2014 года главный медицинский директор по лёгкой атлетике Великобритании Роб Чакраверти четырежды вводил запрещённое вещесто L-карнитин в организм Фары. Об этом знал тренер бегуна Альберт Салазар, от услуг которого он отказался в октябре 2017 года.

Через шесть дней после уколов Фара не записал L-карнитин в своей форме допинг-контроля. Легкоатлет неоднократно отрицал факт применения препарата в беседе с допинг-комиссарами.

Ранее эксперты оценили отказ UKAD выдать допинг-пробы бегуна Мо Фары.

Источник: Россия Сегодня