СМИ: Четырёхкратный олимпийский чемпион Фара признался в применении допинга

24 февраля 2020     20
СМИ: Четырёхкратный олимпийский чемпион Фара признался в применении допинга

17:39

Четырёхкратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира, британец Мохаммед Фара признался, что принимал запрещённое вещество, но не сообщил об этом антидопинговым организациям.

Об этом сообщает The Guardian. Как сообщает источник, накануне лондонского марафона 2014 года главный медицинский директор по лёгкой атлетике Великобритании Роб Чакраверти четырежды вводил запрещённое вещесто L-карнитин в организм Фары. Об этом знал тренер бегуна Альберт Салазар, от услуг которого он отказался в октябре 2017 года.

Через шесть дней после уколов Фара не записал L-карнитин в своей форме допинг-контроля. Легкоатлет неоднократно отрицал факт применения препарата в беседе с допинг-комиссарами.

Ранее эксперты оценили отказ UKAD выдать допинг-пробы бегуна Мо Фары.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

В Чехии рассказали о действиях в случае эпидемии коронавируса
В Чехии рассказали о действиях в случае эпидемии коронавируса

Власти Чехии начнут закрывать города и села для въезда и выезда по примеру Италии в случае обнаружения в стране случаев …


Захарова назвала балаганом заявления о свидетеле по делу MH17
Захарова назвала балаганом заявления о свидетеле по делу MH17

Заявления прокурора Нидерландов о том, что совместная следственная группа по расследованию крушения малазийского Boeing в Донбассе якобы располагает свидетелем запуска …


В Севастополе откроется выставка «Искусство денег»
В Севастополе откроется выставка «Искусство денег»

Выставка, приуроченная к 250-летию появления в России первых бумажных денежных знаков – ассигнаций, откроется 25 февраля в 16:00 в Центральной …


В Севастополе продлено штормовое предупреждение
В Севастополе продлено штормовое предупреждение

Во вторник, 25 февраля, в городе ожидается усиление северо-западного ветра до 25 метров в секунду. Порывы ветра в Севастопольской бухте …


В Германии автомобиль въехал в толпу людей на карнавале
В Германии автомобиль въехал в толпу людей на карнавале

Автомобиль въехал в толпу людей на карнавале в немецком городе Фолькмарзен. Об этом сообщает Reuters. По информации агентства, ранения получили …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты