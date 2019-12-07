СМИ: Шестеро саудовцев задержаны во Флориде после стрельбы на базе ВМС

09:19

Шестерых граждан Саудовской Аравии задержали на территории авиабазы ВМС США в Пенсаколе (штат Флорида) и допрашивают в связи со стрельбой, в результате которой погибли трое военных и около десяти пострадали.

Об этом сообщает Fox News со ссылкой на высокопоставленный источник.

Губернатор Флориды Рон Десантис, в свою очередь, подтвердил, что открывший стрельбу в Пенсаколе, был гражданином Саудовской Аравии, проходившим подготовку на авиабазе США.

Сенатор от Флориды Рик Скотт в связи с инцидентом призвал пересмотреть программы подготовки иностранных военных лётчиков в США

«Сегодня я призываю к полному пересмотру программ военной подготовки иностранных граждан в Америке. Нам не следует обеспечивать военную подготовку лицам, стремящимся причинить нам вред», — написал он в Twitter.

Ранее король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель-Азиз Аль Сауд поручил спецслужбам оказать содействие США в расследовании стрельбы на авиабазе во Флориде.

Источник: Россия Сегодня