СМИ: Экс-футболист «Локомотива» Михалик из Москвы отправлял деньги украинской армии

18:57

Бывший футболист московского «Локомотива» Тарас Михалик оказывал финансовую помощь украинской армии во время выступлений в России.

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«Будучи футболистом «Локомотива», Тарас помогал украинской армии. Он не афишировал это, потому что не считал нужным», — приводит слова украинского журналиста Романа Бебеха портал «Украина.ру».

Михалик выступал за московский «Локомотив» с 2013 по 2019 год. За время выступлений в составе железнодорожников украинец становился чемпионом России и трижды выигрывал Кубок страны.

Ранее «Локомотив» прокомментировал решение РФС о дате проведения матча Кубка России.

Источник: Россия Сегодня