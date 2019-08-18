Советник Трампа считает, что США не грозит рецессия

20:49

Глава Национального совета по торговле при Белом доме, советник американского президента Дональда Трампа Питер Наварро полагает, что Соединённым Штатам не грозит рецессия.

«Перед тем как я начал работать в Белом доме, я на протяжении почти 20 лет составлял прогнозы относительно экономических циклов и тенденций на фондовом рынке. Я могу с уверенностью заявить, что в течение 2020 года экономика будет сильной», — цитирует его The Hill.

Ранее портфельный менеджер компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал доклад американского Центра двухпартийной политики о вероятности возникновения дефолта в США в сентябре.

Источник: Россия Сегодня