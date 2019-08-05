Советскую власть массово сочли лучше российской

Отношение россиян к советской власти конца 1970-х — начала 1980-х оказалось лучше, чем к современной российской. Об этом стало известно из опроса «Левада-центра», передает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Респонденты охарактеризовали советскую власть как близкую к народу, сильную, прочную и справедливую. Российскую власть они посчитали криминальной, коррумпированной, далекой от народа, чужой и бюрократичной.

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00:01 — 31 мая

Отмечается, что подобные суждения сохранялись даже в благоприятные для власти годы в 2008 и 2015-2016 годах. Устойчивость суждений свидетельствуют о «глубоко лежащей в массовом сознании структуре представлений», заявил директор центра Лев Гудков. «В нашем обществе нет актуальной политики и не накапливается политический опыт», — объяснил политолог Глеб Павловский.

В декабре 2018-го две трети россиян рассказали о сожалении по поводу распада Советского Союза. В течение последних 10 лет этот показатель не поднимался выше 61 процента. Максимальное число ностальгирующих было зафиксировано в 2000 году — 75 процентов опрошенных.

Источник: Лента.Ру