Отношение россиян к советской власти конца 1970-х — начала 1980-х оказалось лучше, чем к современной российской. Об этом стало известно из опроса «Левада-центра», передает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Респонденты охарактеризовали советскую власть как близкую к народу, сильную, прочную и справедливую. Российскую власть они посчитали криминальной, коррумпированной, далекой от народа, чужой и бюрократичной.
Материалы по теме
00:01 — 31 мая
Отмечается, что подобные суждения сохранялись даже в благоприятные для власти годы в 2008 и 2015-2016 годах. Устойчивость суждений свидетельствуют о «глубоко лежащей в массовом сознании структуре представлений», заявил директор центра Лев Гудков. «В нашем обществе нет актуальной политики и не накапливается политический опыт», — объяснил политолог Глеб Павловский.
В декабре 2018-го две трети россиян рассказали о сожалении по поводу распада Советского Союза. В течение последних 10 лет этот показатель не поднимался выше 61 процента. Максимальное число ностальгирующих было зафиксировано в 2000 году — 75 процентов опрошенных.
Источник: Лента.Ру
|
Поправка при стрельбе: демократы предлагают ограничить право на владение оружием после массовых убийств в Техасе и Огайо
Кандидаты в президенты США от Демократической партии Берни Сандерс и Камала Харрис предложили конгрессменам принять законы, ограничивающие свободную продажу оружия. …
|
Советскую власть массово сочли лучше российской
Отношение россиян к советской власти конца 1970-х — начала 1980-х оказалось лучше, чем к современной российской. Об этом стало известно …
|
В Совфеде «отток половины населения Украины» назвали выгодным для РФ
По мнению первого зампреда Совфеда по международным делам Владимира Джабарова, Россия в демографическом плане только выиграет от «бегства» украинских граждан …
|
Россиянин забрался на крышу «Сапсана», устроил пожар и погиб
Россиянин-зацепер покатался на крыше «Сапсана», где устроил возгорание и погиб. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Московского межрегионального следственного управления …
|
Российские банки и операторы связи обменяются данными клиентов
Ассоциация больших данных, в которую входят Сбербанк, Тинькофф Банк, «Ростелеком», «Мегафон», Qiwi, до конца года планирует создать тестовую площадку-«песочницу» для …