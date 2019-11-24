Совфед отреагировал на план США блокировать «Северный поток-2» военным бюджетом

Российские сенаторы назвали проявлением недобросовестной конкуренции планы Конгресса США помешать строительству газопровода «Северный поток-2» с помощью включения санкций против работающих в проекте компаний в оборонный бюджет 2020-го года. Об этом в воскресенье, 24 ноября, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

«Никакого отношения к вопросам безопасности США и их оборонной мощности “Северный поток-2” не имеет, — сказал сенатор и первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. — Навязывается американский газ, который значительно дороже».

Его коллега, председатель временной комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета Андрей Климов, назвал целью американских конгрессменов ослабить Евросоюз как экономического конкурента. При этом, по мнению Климова, американские политики ведут себя «нецивилизованно», «в жанре бизнеса XIX века», когда «все вопросы решал господин “Кольт”» (имеется в виду револьвер Colt).

Материалы по теме

00:08 — 1 ноября

Российский газ пустили в Германию. Поможет ли это отказаться от украинского транзита?

Ранее стало известно, что Конгресс США намерен включить санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток-2», в военный бюджет. Причиной этого шага стало отсутствие других возможностей повлиять на проект, поскольку большая его часть уже построена, сказал американский сенатор Джим Риш. Он подчеркнул, что если санкции будут включены в оборонный бюджет, то строящие газопровод компании закроются и России придется искать новых подрядчиков. Однако Конгресс пока не достиг окончательной договоренности по законопроекту. В России заявили, что на проект санкции вряд ли повлияют, так как он находится на заключительной стадии.

Против реализации проекта «Северный поток-2» выступают Польша, Украина, страны Балтии и США. Там уверены, что газопровод усилит зависимость Европы от России и навредит безопасности региона. В свою очередь США хотят продавать Европе свой сжиженный природный газ. Санкциями компаниям-участникам «Северного потока-2» грозил президент США Дональд Трамп.

Источник: Лента.Ру