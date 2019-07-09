«Создал ещё один очаг напряжения»: оскорбившего Путина журналиста «Рустави 2» отстранили от работы

Оскорбивший президента России Владимира Путина в эфире канала «Рустави 2» ведущий Георгий Габуния отстранён от работы на два месяца. Такое решение принял орган саморегулирования грузинского телеканала. По словам гендиректора «Рустави 2» Ники Гварамии, журналист позволил себе «неуместную и безвкусную» нецензурную лексику, которая в итоге привела к ещё одному «очагу нежелательного напряжения». Между тем в Госдуме РФ заявили о необходимости экстрадиции грузинского гражданина и привлечения его к уголовной ответственности. Кроме того, во вторник, 9 июля, депутаты планируют принять заявление об ответных мерах на антироссийские выступления в Грузии. В частности, речь может идти о запрете импорта вин и минеральных вод, а также о вопросах прекращения денежных переводов из России.

Орган саморегулирования грузинского телеканала «Рустави 2» принял решение об отстранении от журналистской деятельности ведущего Георгия Габунии, который вечером 7 июля в эфире своей авторской программы P. S. сделал оскорбительные высказывания в адрес президента России Владимира Путина.

«По решению саморегулирующего органа полностью приостановлены полномочия журналиста Георгия Габунии сроком на два месяца. Это ограничение распространяется на все программы, которые он готовит/ведёт», — говорится в заявлении на сайте телеканала.

По словам гендиректора «Рустави 2» Ники Гварамии, нецензурная лексика Габунии была «неуместной и безвкусной». Он подчеркнул, что ведущий допустил грубую профессиональную ошибку, поскольку содержание его речи было настолько неприемлемым, что нанесло ущерб цели заявления.

«Нецензурщина Габунии была совершенно несоответствующей в контексте процессов в стране и, в частности, в отношении «Рустави 2». Он создал в и так напряжённой обстановке ещё один очаг нежелательного напряжения», — цитирует Гварамию интернет-портал «Грузия Online».

Отметим, что в ночь на 8 июля канал «Рустави 2» приостановил вещание на фоне акции протеста, которая была организована возле здания телецентра. Демонстранты призвали уволить телеведущего и потребовали от Генпрокуратуры страны начать в отношении него расследование. Согласно законодательству Грузии, непристойные высказывания в адрес публичных и частных лиц недопустимы.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министр Мамука Бахтадзе назвали поведение Габунии непрофессиональным и неприемлемым. По их мнению, подобные оскорбительные высказывания «служат лишь расколу и росту напряжённости в стране, в отношениях с Россией», а также противоречат национальным традициям.

По словам бывшего президента страны Михаила Саакашвили, именно при находящейся у власти партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзины Иванишвили российско-грузинские отношения «испортились до конца — приостановились турпоток и перелёты».

«Ещё раз хочу сказать о вчерашнем. Столько времени Иванишвили говорил, что уладил отношения с Россией! Так что он уладил? Один безвкусный и необдуманный выпад Габунии может вызвать то, что Россия начнёт нас бомбить?» — заявил он в Facebook.

Между тем в Кремле также осудили оскорбления в адрес российского президента, допущенные в эфире «Рустави 2».

«Конечно, то, что произошло, — это большой позор для грузин», — заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он также указал «на всё новые обострения русофобских припадков» в Грузии, которые стали следствием «нежелания государства приструнить экстремистски настроенных молодчиков».

В свою очередь, глава Чечни Рамзан Кадыров выразил уверенность, что руководство телекомпании «Рустави 2» знало о намерениях Георгия Габунии.

«Поэтому случившееся следует расценивать в качестве тщательно спланированной мерзкой акции со стороны Грузии, если обратное не будет доказано властями страны. Иначе через три дня нужно закрыть все дороги и тропы, ведущие в Грузию и из Грузии», — написал он в своём Telegram-канале.

Руководитель Чеченской Республики также высказал необходимость в возбуждении уголовного дела «за высказывания, оскорбляющие высшее должностное лицо России».

Подготовка заявления Госдумой

Во вторник, 9 июля, депутаты Государственной думы должны будут принять заявление относительно мер реагирования на нагнетание антироссийской истерии в Грузии. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Наряду с этим члены Совета Госдумы считают, что оскорбившего Владимира Путина ведущего «Рустави 2» необходимо экстрадировать в Россию, чтобы «суд определил меру ответственности в соответствии с законодательством нашей страны».

«Необходимо привлекать к уголовной ответственности представителя Грузии, который вёл себя по-хамски, неподобающе, оскорбляя главу государства», — заявил он.

Володин также назвал недопустимыми оскорбления и угрозы в адрес России, её президента и граждан страны.

«В этой связи предлагаем правительству рассмотреть возможности прекращения поставок с территории Грузии в Россию вина, воды газированной. Также обсудили вопросы прекращения перечисления с территории России денежных переводов», — пояснил Володин.

По его словам, Россия занимает первое место по объёму переводов денежных средств в Грузию — в 2018 году этот показатель составил $641 млн.

Позднее пресс-секретарь главы российского кабмина Олег Осипов сообщил, что правительство рассмотрит эти обращения.

Как сообщает ТАСС, российские производители минеральной воды готовы заместить грузинскую продукцию в случае введения запрета на импорт. При этом депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко выразил уверенность, что грузинское виноделие рухнет при российском эмбарго на ввоз.

«У нас есть ряд минеральных вод, близких по свойствам, составу и вкусовым качествам грузинской «Боржоми» — это «Нарзан», и «Славяновская», и «Нагутская», — заявил генеральный директор «Холдинг Аква» Сергей Лобанов.

Добавим, что в понедельник, 8 июля, вступил в силу временный запрет для российских и грузинских авиакомпаний на осуществление прямых воздушных пассажирских перевозок между двумя странами. В связи с этим губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев указал, что Кубань готова принять всех, у кого сорвался запланированный в соседней республике отпуск.

«Наш край готов предложить не только отдых на побережье, но и в горах, развлекательную и культурную программы. Более того, Кубань славится культурно-познавательным и олимпийским туризмом», — цитирует Кондратьева пресс-служба краевой администрации.