«Создать ситуацию напряжённости»: как страны НАТО наращивают военную активность в Арктическом регионе

2 марта стартуют масштабные военные учения стран НАТО на севере Норвегии — Cold Response. Об этом сообщает пресс-служба норвежских вооружённых сил. В манёврах примут участие около 15 тыс. военнослужащих из стран НАТО и их партнёров: США, Великобритании, Нидерландов, Германии, Франции, Бельгии, Дании, Финляндии, Швеции и самой Норвегии. По мнению аналитиков, такими действиями альянс стремится продемонстрировать свою силу, а также создаёт напряжённую ситуацию у границ России. Вместе с тем эксперты отмечают, что, несмотря на активизацию деятельности стран НАТО, им не удастся ухудшить позиции России в Арктическом регионе.

В понедельник, 2 марта, начнутся масштабные учения стран Североатлантического альянса Cold Response. Об этом сообщает пресс-служба Вооружённых сил Норвегии. Планируется, что тренировки закончатся 18 марта.

«Зимние учения Cold Response будут проходить в районе от города Нарвик до округа Финнмарк на севере Норвегии. Основная часть учений придётся на округ Тромс», — говорится в заявлении на сайте норвежских ВС.

Эти территории находятся в нескольких сотнях километров от границ Мурманской области.

По данным ВС Норвегии, в тренировках примут участие от 15 тыс. до 16 тыс. солдат из США, Великобритании, Нидерландов, Германии, Франции, Бельгии, Дании, Финляндии, Швеции и самой Норвегии.

Карта учений Cold Response — 2020 © forsvaret.no

Уточняется также, что Cold Response направлены «на отработку боевых действий высокой интенсивности в суровых зимних условиях». А главная цель манёвров — развить способность стран НАТО проводить совместные многосторонние тренировки.

«Другим важным аспектом учений является отработка действий по применению значительного потенциала десантных сил и средств. Сюда относится практическое освоение взаимодействия между силами, действующими на берегу, и силами, оказывающими поддержку с прибрежных районов», — отмечается в сообщении. В качестве одного из примеров учебной задачи приводится атака цели с кораблей при поддержке десантных судов и вертолётов.

Как отмечает эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, проведением манёвров вблизи российских границ страны НАТО «хотят продемонстрировать антироссийский вектор деятельности альянса».

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«На противостоянии России руководство блока пытается консолидировать членов объединения и поддержать искусственно созданную евроатлантическую солидарность», — отметил аналитик в беседе с RT.

По словам Блохина, боевой сценарий учений свидетельствует о том, что Североатлантический альянс «стремится продемонстрировать российской стороне свою силу».

С аналогичной позицией выступил и военный эксперт Михаил Тимошенко. По его мнению, учения, проводимые «в подобном составе и в таком районе, призваны создать ситуацию напряжённости» в Арктическом регионе и вблизи российско-норвежской границы в частности.

«Несмотря на то что Вооружённые силы Норвегии не представляют для России серьёзную угрозу, 15 тыс. военнослужащих альянса в значительной степени увеличат возможности норвежских ВС. И это не может не беспокоить российскую сторону», — сказал аналитик в беседе с RT.

«Часть общей стратегии»

Как отмечают эксперты, страны НАТО планомерно наращивают свою военную активность в Арктике, в том числе и вблизи российских границ.

Так, в феврале на Аляске начались учения Arctic Edge — 2020, которые продлятся до 6 марта. В манёврах задействованы Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) и Северное командование Вооружённых сил США (USNORTHCOM).

«Учения Arctic Edge подготовят и испытают способность вооружённых сил вести тактические действия в экстремально холодных погодных условиях, характерных для Арктического региона», — говорится на официальной странице резерва Корпуса морской пехоты США в Facebook.

Крупнейшие же за последнее десятилетие учения Trident Juncture в Арктике страны НАТО провели в октябре 2018 года. Тогда основным театром условных военных действий стали полярные провинции Норвегии. В манёврах приняли участие около 50 тыс. военнослужащих из 31 государства, 10 тыс. боевых машин, 250 самолётов и вертолётов и 60 кораблей.

При этом в начале декабря 2019 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что блоку необходимо обеспечить присутствие в Арктике и инвестировать в арктическую военную технику. По его словам, такие меры необходимы в том числе из-за нарастающего присутствия России в Арктическом регионе.

Однако эксперты подчёркивают, что действия РФ в Арктике призваны в первую очередь поддерживать уровень собственной безопасности.

«Россия развивает инфраструктуру в регионе, модернизирует свой ледокольный флот именно в целях самообороны. В то же время руководство альянса, Соединённые Штаты и их союзники заявляют о необходимости сдерживания России, намеренно демонизируя её и делая главным потенциальным противником», — заявил Константин Блохин.

Как отмечает Михаил Тимошенко, учения блока Cold Response — «часть общей стратегии» НАТО по наращиванию активности в Арктическим регионе.

Войска НАТО в ходе учений Cold Response — 2016, Норвегия Flickr © defenceimages

«Таким образом альянс пытается продемонстрировать, что укрепляет свои позиции в Арктике и мешает России развивать её территории. С точки зрения стран НАТО, Арктика принадлежит всем, кроме РФ, и государствам альянса в первую очередь. Они всё время заявляют, что у России не может быть никакого Северного морского пути, по их мнению, это международные воды, что не является действительностью», — подчеркнул аналитик.

Северный морской путь является «исторически сложившейся национальной транспортной коммуникацией» России. Это положение закреплено в Федеральном законе «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации».

Зона мира и стабильности

Россия не раз заявляла о своей обеспокоенности наращиванием военной активности в Арктике со стороны НАТО.

В конце декабря 2019 года командующий Северным флотом РФ Александр Моисеев заявил, что, помимо военной, растёт и разведывательная деятельность НАТО в Арктике. Об этом он сообщил на селекторном совещании в Минобороны.

Здание Министерства иностранных дел России РИА Новости © Наталья Селиверстова

В январе 2020 года во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что «нет причин для того, чтобы привносить в Арктику военные методы работы».

«В этой связи мы считаем неправильным попытки втянуть НАТО в этот регион, в высокие широты, но мы за то, чтобы возобновить прежнюю практику, когда встречались начальники генеральных штабов вооружённых сил стран Арктического совета исключительно для того, чтобы обеспечивать должный уровень доверия», — отметил глава МИД РФ.

Спустя несколько дней посол по особым поручениям МИД, старшее должностное лицо Арктического совета от России Николай Корчунов заявил, что Москва обеспокоена повышением активности в Арктике неарктических государств — членов НАТО, которые утверждают документы, оправдывающие целесообразность военного присутствия в высоких широтах. По словам дипломата, это ведёт к напряжённости и «подрывает сохранение Арктики как зоны мира, стабильности и конструктивного взаимодействия».

Однако Михаил Тимошенко полагает, что, несмотря на активизацию стран НАТО в Арктическом регионе, им не удастся ухудшить позиции России.

«РФ планомерно развивает арктические территории, создаёт нагрузку на Северный морской путь. У РФ есть атомные ледоколы, кроме того, она занимается строительством новых, которые могут обеспечить проход товаров в любое время. И таких ледоколов сейчас нет ни у кого», — подчеркнул аналитик.

Источник: Россия Сегодня