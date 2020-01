«Сознательное нарушение международных норм»: Минобороны обвинило эсминец США в сближении с российским кораблём

Минобороны РФ опровергло заявление пресс-службы 5-го флота США о якобы «опасном сближении» российского корабля с американским USS Farragut в Аравийском море. Командование Соединённых Штатов утверждает, что имело место «агрессивное приближение». Однако, как отметили в оборонном ведомстве России, согласно международному праву, эсминец США должен был уступить, так как находился левее. Этот факт подтверждают выложенные американским флотом видеозаписи. Таким образом, констатировали в Минобороны, речь идёт о сознательном пресечении курса корабля РФ и нарушении морского права.

Минобороны России опровергло заявление 5-го флота США об «опасном сближении» корабля ВМФ РФ с USS Farragut. Инцидент произошёл в Аравийском море.

Ранее пресс-служба 5-го флота США заявила, что USS Farragut проводил операцию в Аравийском море, когда к нему якобы «агрессивно приблизился» корабль ВМФ РФ. Американские военные утверждают, что Farragut подал пять коротких гудков, как того требуют международные нормы по предупреждению столкновений. Затем моряки США попросили российский корабль сменить курс.

«Вначале российский корабль отказался, но в итоге изменил курс», — говорится в Twitter пресс-службы.

On Thursday, Jan. 9, while conducting routine operations in the North Arabian Sea, USS Farragut (DDG 99) was aggressively approached by a Russian Navy ship. pic.twitter.com/SCVyTINNqe

— U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) January 10, 2020