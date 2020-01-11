«Сознательное нарушение международных норм»: Минобороны обвинило эсминец США в сближении с российским кораблём

11 января 2020     24
«Сознательное нарушение международных норм»: Минобороны обвинило эсминец США в сближении с российским кораблём

Минобороны РФ опровергло заявление пресс-службы 5-го флота США о якобы «опасном сближении» российского корабля с американским USS Farragut в Аравийском море. Командование Соединённых Штатов утверждает, что имело место «агрессивное приближение». Однако, как отметили в оборонном ведомстве России, согласно международному праву, эсминец США должен был уступить, так как находился левее. Этот факт подтверждают выложенные американским флотом видеозаписи. Таким образом, констатировали в Минобороны, речь идёт о сознательном пресечении курса корабля РФ и нарушении морского права.

Минобороны России опровергло заявление 5-го флота США об «опасном сближении» корабля ВМФ РФ с USS Farragut. Инцидент произошёл в Аравийском море.

«Растиражированное заявление представителей 5 флота ВМС США, о якобы имевшем место «опасном» сближении российского корабля с эсминцем Farragut в Аравийском море не соответствует действительности», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Ранее пресс-служба 5-го флота США заявила, что USS Farragut проводил операцию в Аравийском море, когда к нему якобы «агрессивно приблизился» корабль ВМФ РФ. Американские военные утверждают, что Farragut подал пять коротких гудков, как того требуют международные нормы по предупреждению столкновений. Затем моряки США попросили российский корабль сменить курс.

«Вначале российский корабль отказался, но в итоге изменил курс», — говорится в Twitter пресс-службы.

On Thursday, Jan. 9, while conducting routine operations in the North Arabian Sea, USS Farragut (DDG 99) was aggressively approached by a Russian Navy ship. pic.twitter.com/SCVyTINNqe

— U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) January 10, 2020

Однако в Минобороны РФ пояснили, что в момент сближения именно американский корабль должен был уступить. Российские военные ссылаются на Конвенцию о международных правилах предупреждения столкновений судов в море 1972 года. Согласно ей, тот, что находится левее, должен уступать другому путь и стараться избегать пересечения курса.

«Таким образом, именно эсминец ВМС США, находясь слева по курсу от двигавшегося вперёд российского военного корабля, 9 января 2020 года грубейшим образом нарушил международные правила предупреждения столкновения судов в море, совершив маневр на пересечение его курса», — подчеркнули в Минобороны.

В качестве подтверждения в российском оборонном ведомстве указали на видеозаписи, приложенные пресс-службой 5-го флота США.

В сложившейся ситуации российские моряки действовали профессионально и предотвратили столкновение, подчеркнули в Минобороны.

«Непрофессиональные действия экипажа американского эсминца являются сознательным нарушением международных норм безопасности мореплавания», — констатировала российская сторона.

USS Farragut — эсминец типа «Арли Берк». Он был заложен в 2004 году и введён в эксплуатацию в 2006-м. Корабль оснащается крылатыми ракетами «Томагавк» и пусковыми установками ПРО Mk41.

«Указано на недопустимость подобных действий»

Стоит отметить, что между кораблями России и США неоднократно происходили схожие инциденты. Так, в начале июня 2019 года американский крейсер Chancellorsville в Восточно-Китайском море пересёк курс российского большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов».

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«При движении параллельными курсами отряда кораблей Тихоокеанского флота и авианосной ударной группы ВМС США крейсер УРО Chancellorsville внезапно изменил направление движения и пересёк курс БПК «Адмирал Виноградов» в 50 м от корабля», — сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота РФ.

Российский корабль был вынужден совершить экстренный манёвр. В связи с инцидентом Москва выразила официальный протест командованию американского корабля.

«На международной волне командованию американского корабля был заявлен протест и указано на недопустимость подобных действий», — подчеркнули тогда в Тихоокеанском флоте РФ.

Примечательно, что и тогда американское командование заявило, что их корабль не виноват, а ответственность якобы лежит на российском.

«Российский корабль Udaloy I DD 572 совершил небезопасный манёвр по отношению к американскому Chancellorsville», — говорится на сайте 7-го флота США.

«Неудачная попытка уйти от сопровождавших»

В декабре 2018 года эсминец USS McCampbell прошёл в районе российской военно-морской базы в заливе Петра Великого в Японском море. Официальный представитель Тихоокеанского флота США Рейчел Макмарр заявила, что это было сделано намеренно, чтобы «оспорить чрезмерные морские претензии России».

Однако по существу USS McCampbell не приблизился к базе и всё время был под контролем Тихоокеанского флота, отметил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Если экипаж американского эсминца и «продемонстрировал» что-либо, то это свою неудачную попытку на максимальной скорости уйти от сопровождавших его сил Тихоокеанского флота. В настоящее время экипаж американского эсминца УРО McCampbell ВМС США «демонстрирует» свою отвагу на удалении более 400 км от территориальных вод Российской Федерации», — подчеркнул он.

Источник: Россия Сегодня

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