Солдат-срочник погиб под Новосибирском

В ракетной дивизии под Новосибирском покончил с собой солдат-срочник, который должен был мобилизоваться в декабре. Об этом «НГС.НОВОСТИ» сообщила читательница.

По ее словам, молодой человек из Тульской области погиб 26 августа. В тот день перед выходом на дежурство он получил оружие и боевые патроны, зашел в помещение гигиены и произвел два выстрела. Смена нашла его мертвым. При этом ранее он хорошо зарекомендовал себя во время службы и в общении с сослуживцами был адекватен.

«В данное время там присутствует московская проверка, которая регулярно приезжает на смотры. Как выясняется, из-за этой проверки ребят загнобили тяжело, применяя неуставные отношения со стороны некоторых командиров, что один не выдержал», — добавила женщина.

Информацию о произошедшем изданию подтвердили в 481-м отделе Главного военно-следственного управления по ракетным войскам стратегического назначения (РВСН). Ведомство проводит доследственную проверку.

«НГС.НОВОСТИ» уточняют, что инцидент случился в воинской части №34148, 39-й гвардейской ракетной дивизии. Сейчас решается вопрос об отправке тела родственникам в Тульскую область.

Источник: Лента.Ру