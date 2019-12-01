Составлен портрет типичного представителя российской элиты

1 декабря 2019     12
Составлен портрет типичного представителя российской элиты

Типичный представитель российской элиты — это женатый мужчина в возрасте около 55 лет. С большой долей вероятности он имеет военное образование и не учился за границей. К такому выводу пришли исследователи из университетов Техаса, Питтсбурга, Северной Дакоты и стамбульского Университета Озйегин в своей работе «Кто правит миром. Портрет глобального класса лидеров».

Под «лидером» ученые подразумевают глав государств, министерств, высокопоставленных представителей судебной системы, членов парламентов и других влиятельных чиновников. В общей сложности в рамках исследования специалисты проанализировали базу данных Global Leadership Project, в которую входят более 38 тысяч лидеров из 145 стран.

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00:01 — 18 марта 2018

Выяснилось, что ситуация в России значительно отличается от ситуаций в других странах. Хотя в среднем в мире типичный представитель элиты — это также белый женатый мужчина около 55-ти, тем не менее в 45 странах из 145 вообще нет ни одного «лидера» с военным прошлым.

За пределами России лидеры — это в основном люди, имеющие западное образование в таких областях, как экономика, бизнес, менеджмент и право, а также свободно говорящие на нескольких языках. В целом высшее образование за границей получали 32 процента мировых «лидеров». Для сравнения в России этот показатель составляет всего один процент.

За рубежом большинство лидеров начинали карьеры с позиций «белых воротничков» или же участвовали в политической деятельности. В целом в мире доля мужчин среди «лидеров» составляет 81 процент. Женщин среди элиты в Европе больше, чем в Северной Африке или на Ближнем Востоке.

Источник: Лента.Ру

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