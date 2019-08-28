«Спартак» выступит на детском Кубке чемпионов по футболу в Болгарии

Ранее сообщалось , что московский «Локомотив» стал серебряным призёром турнира UTLС Cup, уступив в финале испанской «Барселоне» в серии пенальти.

Соревнования пройдут с 4 по 8 сентября.

Помимо московского «Спартака», в соревнованиях примут участие итальянский «Интер», румынский «Стяуа», бельгийский «Андерлехт», сербская «Црвена Звезда», турецкий «Бешикташ», а также хозяева турнира пловдивский «Ботев».

Московский «Спартак» представит Россию на детском Кубке чемпионов ЛУКОЙЛ, который пройдёт с 4 по 8 сентября в болгарском Пловдиве.

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