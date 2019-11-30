«Спартак» потерпел разгромное поражение от «Амура» в КХЛ

Ранее «Ак Барс» уступил «Сочи» и потерпел первое поражение за восемь матчей в КХЛ.

Для подопечных Олега Знарка это поражение стало первым за пять матчей.

Встреча прошла в Хабаровске и завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев.

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