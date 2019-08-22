17:10
Спасатели вновь предупредили об ухудшении погоды в Татарстане, сообщает «Реальное время» со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.© Константин Чалабов РИА Новости
Источник: Россия Сегодня
17:10
Спасатели вновь предупредили об ухудшении погоды в Татарстане, сообщает «Реальное время» со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.© Константин Чалабов РИА Новости
Источник: Россия Сегодня
|
Спасатели вновь предупредили о тумане в Татарстане
17:10 Спасатели вновь предупредили об ухудшении погоды в Татарстане, сообщает «Реальное время» со ссылкой на ГУ МЧС России по региону. …
|
Севастопольский художник вышел на одиночный пикет у здания правительства города. Развожаев пока молчит (ВИДЕО)
Сегодня корреспонденты «ИНФОРМЕРа» заметили у здания правительства Севастополя художника, руководителя Творческого союза профессиональных художников Севастополя Виктора Чижова. Сотрудники интернет-издания решили узнать у него, что именно заставило …
|
Роботы уже недовольны людьми и жалуются на человеческую грубость
Центр социального проектирования «Платформа» провёл полуформальное интервью среди голосовых помощников, чат-ботов, персональных и виртуальных помощников. Эксперты также организовали взаимное общение роботов …
|
Севастопольцы усовершенствовали способ измерения температуры морской воды
На прогулочных катерах могут появиться табло, показывающие температуру воды в Чёрном море в разных частях полуострова. Не секрет, что в …
|
В Саках изъяли 407 литров пива без документов
Сотрудники министерства промышленной политики Крыма вместе с полицейскими в ходе рейда в городе Саки обнаружили партию пива, которую продавали без …