Спасатели вновь предупредили о тумане в Татарстане

22 августа 2019     8
Спасатели вновь предупредили о тумане в Татарстане

17:10

Спасатели вновь предупредили об ухудшении погоды в Татарстане, сообщает «Реальное время» со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

© Константин Чалабов РИА Новости

Источник: Россия Сегодня

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