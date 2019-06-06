Спасатели предупредили о жаре до +32 ˚С в Петербурге

Спасатели предупредили о жаркой погоде в Санкт-Петербурге, сообщает Newinform со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

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До 9 июня средняя температура воздуха составит +22…+23 ˚С, местами — до +32 ˚С. «Ожидается аномально жаркая погода с отклонением среднесуточной температуры воздуха на 7 ˚С и более», — рассказали в ведомстве. Ранее, как передавало «Реальное время», спасатели предупредили о заморозках до -2 ˚С ночью и утром в четверг, 6 июня, в Башкирии.

Источник: Россия Сегодня