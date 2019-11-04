Спасатели предупредили о порывах ветра до 18 м/с в Липецкой области

Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Липецкой области, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

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Ночь искусств объединила театр им. Луначарского с музеем им. Крошицкого Главная сцена театра имени Луначарского в этот вечер пустовала – основное действие развернулось под ней – там гостям театра показали …



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Как в Кремле отмечают День народного единства В Кремле проходит прием в честь Дня народного единства. Появился снимок меню, которое подготовили для гостей праздника. Так, согласно фото …

