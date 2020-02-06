Спасатели предупредили о штормовом ветре в Петербурге

20:40

Спасатели предупредили о штормовом ветре и метели в Санкт-Петербурге.

РИА Новости

Об этом сообщает Inforeactor со ссылкой на сайт ГУ МЧС России по региону.

По прогнозу, в пятницу, 7 февраля, ожидается небольшой снег, метель, северный, северо-западный ветер до 7-12 м/с (в прибрежных районах порывы могут достигать 15 м/с).

Температура воздуха в ночное время составит -12 ˚С, в дневное — не превысит -3 ˚С. На дорогах сохранится гололедица.

Граждан призвали соблюдать внимательность в условиях непогоды.

Ранее URA.RU сообщало о резком ухудшении погоды в Челябинской области 5 февраля.

Источник: Россия Сегодня