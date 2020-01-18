Спасатели просят не выходить на лёд в Самарской области в дни празднования Крещения

17 января 2020     16
Спасатели просят не выходить на лёд в Самарской области в дни празднования Крещения

23:29

Спасатели призвали не выходить на лёд в Самарской области в дни празднования Крещения, заявили в региональном правительстве со ссылкой на ГУ МЧС.

АГН «Москва»

Об этом информирует kp.ru.

«Прогноз погоды, предоставленный 13 января 2020 года, согласно которому на территории Самары должны были установиться минусовые температуры, не оправдался», — отмечается в сообщении.

Таким образом, лёд на открытых водоёмах существенно ослаб.

В пятницу, 17 января, в районе Полевого спуска в Самаре состоялось выездное совещание ведомства, участники которого пришли к выводу, что есть риски, что граждане могут провалиться под лёд. В областной столице прекратили подготовку мест для проведения купания на Крещение.

Ранее телеканал «360» сообщал, что инспекторы Госадмтехнадзора проверят безопасность купелей Московской области перед праздником Крещения.

Источник: Россия Сегодня

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