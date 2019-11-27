Спасшего девочку от педофила российского подростка наградили

27 ноября 2019     10
Спасшего девочку от педофила российского подростка наградили

В Иркутске наградили десятиклассника Вячеслава Д., который спас девочку от похищения мужчиной, ранее судимым за преступления сексуального характера. Об этом сообщила директор школы №37 Ольга Обушенко, передает РИА Новости. Второй участник спасения, 28-летний Глеб Сизых, получил награду ранее в МВД.

Представители ГУМВД региона в торжественной обстановке вручили Вячеславу ценные подарки, среди которых была настольная игра «Я — полицейский». Школьника также пригласили работать в полицию и обещали дать рекомендацию для поступления в вуз системы МВД. Родители спасенной девочки в свою очередь поблагодарили Вячеслава за «самоотверженный поступок».

По словам Обушенко, Вячеслав очень скромный — педагог узнала о его поступке из новостей. Она рассказала, что школьник приехал в Иркутск из Амурской области совсем недавно и учился в школе №37 два месяца. Педагог отметила, что у себя на родине, когда ему было восемь лет, Вячеслав спас тонущую девочку.

26 ноября стало известно, что Владислав и Сизых спасли девятилетнюю девочку от изнасилования. Подросток рассказал, что шел с тренировки домой, когда услышал крики девочки за спиной. Обернувшись, он увидел, как мужчина сажает ее в машину. Тогда Владислав подбежал к прохожему и попросил помощи. Сизых сообщил, что вместе с подростком они пошли к автомобилю и остановили его. В итоге похититель отпустил ребенка и уехал. Через несколько часов его задержала полиция. Отмечается, что задержанный был ранее судим за преступления сексуального характера.

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Спасшего девочку от педофила российского подростка наградили
Спасшего девочку от педофила российского подростка наградили

В Иркутске наградили десятиклассника Вячеслава Д., который спас девочку от похищения мужчиной, ранее судимым за преступления сексуального характера. Об этом …


Тюмень включится в международную акцию «Единый урок цифровой экономики»
Тюмень включится в международную акцию «Единый урок цифровой экономики»

Тюмень примет участие в однодневной международной акции «Единый урок цифровой экономики». Она пройдет 28 ноября в некоторых странах СНГ и …


«Очень тонкий лёд»: как на позиции Зеленского могут повлиять скандалы в Раде и урегулирование в Донбассе
«Очень тонкий лёд»: как на позиции Зеленского могут повлиять скандалы в Раде и урегулирование в Донбассе

75% украинцев поддерживают переговоры между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным, а 59,2% выступают за разведение сил в Донбассе. Об этом …


Раскрыт эффективный способ пожить подольше
Раскрыт эффективный способ пожить подольше

Две группы американских ученых подтвердили, что регулярное голодание связано с более низким риском сердечной недостаточности и большей продолжительности жизни. Об …


В США неизвестный открыл стрельбу на парковке школы
В США неизвестный открыл стрельбу на парковке школы

В американском городе Ванкувер (штат Вашингтон) произошла стрельба на парковке местной начальной школы, в результате которой пострадали два человека, сообщил …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты