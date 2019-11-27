Спасшего девочку от педофила российского подростка наградили

В Иркутске наградили десятиклассника Вячеслава Д., который спас девочку от похищения мужчиной, ранее судимым за преступления сексуального характера. Об этом сообщила директор школы №37 Ольга Обушенко, передает РИА Новости. Второй участник спасения, 28-летний Глеб Сизых, получил награду ранее в МВД.

Представители ГУМВД региона в торжественной обстановке вручили Вячеславу ценные подарки, среди которых была настольная игра «Я — полицейский». Школьника также пригласили работать в полицию и обещали дать рекомендацию для поступления в вуз системы МВД. Родители спасенной девочки в свою очередь поблагодарили Вячеслава за «самоотверженный поступок».

По словам Обушенко, Вячеслав очень скромный — педагог узнала о его поступке из новостей. Она рассказала, что школьник приехал в Иркутск из Амурской области совсем недавно и учился в школе №37 два месяца. Педагог отметила, что у себя на родине, когда ему было восемь лет, Вячеслав спас тонущую девочку.

26 ноября стало известно, что Владислав и Сизых спасли девятилетнюю девочку от изнасилования. Подросток рассказал, что шел с тренировки домой, когда услышал крики девочки за спиной. Обернувшись, он увидел, как мужчина сажает ее в машину. Тогда Владислав подбежал к прохожему и попросил помощи. Сизых сообщил, что вместе с подростком они пошли к автомобилю и остановили его. В итоге похититель отпустил ребенка и уехал. Через несколько часов его задержала полиция. Отмечается, что задержанный был ранее судим за преступления сексуального характера.

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Источник: Лента.Ру