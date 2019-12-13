Специалисты назвали последствия переутомления на работе

13 декабря 2019     8
Специалисты назвали последствия переутомления на работе

06:00

Николай Соколов

У людей, испытывающих переутомление на работе, увеличивается риск развития различных заболеваний. Об этом говорится в исследовании экспертов Северо-Западного научного центра гигиены и общественного здоровья, с которым ознакомился RT.

© Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Так, риску ухудшения здоровья подвергаются около 50% женщин и 30% мужчин. Это относится к тем, кто чувствует усталость на работе более 24 часов в неделю.

У таких работников высока вероятность развития заболеваний органов зрения (примерно 67% у женщин, 57% у мужчин), эндокринной системы (56% у женщин, 40% у мужчин), сердечно-сосудистой системы (30% у женщин, 29% у мужчин).

Примерно половина участников исследования, испытывающих сильную усталость, назвали основной причиной своей утомляемости напряжённость работы (эмоциональное напряжение, связанное с ответственностью, зрительное и умственное внимание).

Исследователи также предложили работникам оценить степень своей усталости на работе по шкале от её отсутствия до сильной.

Они выяснили, что сотрудники с показателем «сильной» усталости  (3% от всех мужчин и 5% от всех женщин) болеют чаще — в среднем (с утратой трудоспособности) 24,9 дня в году.

Вариант «небольшой» усталости выбрали 38% женщин и 45% мужчин. В год они болеют всего 5,1 дня.

В исследовании приняли участие 1,7 тыс. человек, которые представляют профессии с высоким риском профессионального утомления. Среди них оказались врачи, медсёстры, учителя и офисные работники. Медицинский осмотр с определением заболевания прошли около 400 человек.

Ранее в НИИ медицины труда RT назвали негативные последствия работы в офисе.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

Специалисты назвали последствия переутомления на работе
Специалисты назвали последствия переутомления на работе

06:00 Николай Соколов У людей, испытывающих переутомление на работе, увеличивается риск развития различных заболеваний. Об этом говорится в исследовании экспертов …


«Вечно молодая» 48-летняя модель раскрыла секрет своей привлекательности
«Вечно молодая» 48-летняя модель раскрыла секрет своей привлекательности

«Вечно молодая» жительница Лондона, Великобритания, назвала секретом своей привлекательности растительную диету. Об этом сообщает издание Daily Mail. 48-летняя Виктория Физерстоун …


Диетологи дали советы по выбору блюд и напитков на Новый год
Диетологи дали советы по выбору блюд и напитков на Новый год

Врачи-диетологи рассказали, как правильно подобрать продукты, блюда и напитки для новогоднего стола, чтобы не допустить неприятных последствий для организма. По …


Появилось видео испытаний в США запрещенной баллистической ракеты
Появилось видео испытаний в США запрещенной баллистической ракеты

Министр обороны США Марк Эспер сообщил об успешных испытаниях баллистической ракеты наземного базирования. Об этом он написал в своем Twitter, …


Разгром под Мадридом и триумф в Барселоне: как «Краснодар» и ЦСКА завершили выступление в Лиге Европы
Разгром под Мадридом и триумф в Барселоне: как «Краснодар» и ЦСКА завершили выступление в Лиге Европы

«Краснодар» на выезде крупно уступил «Хетафе» и не смог завоевать путёвку в плей-офф Лиги Европы. Подопечные Мурада Мусаева пропустили три …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты