Специалист прокомментировал голосование по импичменту Трампа

09:00

Анастасия Румянцева

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал RT поддержку палатой представителей конгресса США импичмента американского лидера Дональда Трампа.

«Это решение было предсказуемым, более того, оно было предсказуемым изначально, как только была инициирована тема импичмента. Точно также предсказуемо то, что в сенате не пройдёт импичмент. В сенате нужно не простое, а квалифицированное большинство. Но в сенате он (импичмент.— RT) даже не получит простого большинства, потому что республиканцы в сенате однозначно заявляют о том, что они не поддержат импичмент. В данном случае расклад сил был понятен изначально», — подчеркнул Шаповалов.

Эксперт считает, что процедура импичмента была инициирована не для того, чтобы довести её до конца.

«Импичмент — это ключевая технология избирательной стратегии Демократической партии на президентских выборах, его основная задача — поддерживать в информационном пространстве негативные настроения в отношении Трампа на протяжении нескольких месяцев накануне президентских выборов», — заключил он.

Ранее палата представителей конгресса США по итогам голосования утвердила обе статьи обвинительного заключения о злоупотреблении властью и препятствовании работе конгресса в рамках процедуры импичмента американского лидера Дональда Трампа.

Теперь в сенате, большинство в котором имеют республиканцы, должен состояться судебный процесс над Трампом.

Для отстранения главы государства от власти необходимо две трети голосов сенаторов.

Источник: Россия Сегодня