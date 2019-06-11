Спикер парламента Чечни публично отчитал главу дагестанского района

Председатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов отчитал главу Кизлярского района Дагестана Александра Погорелова из-за инцидента со сносом указателя границы между Кизляром и Шелковским райном Чечни. Видео опубликовано в Telegram-канале «Спросите у Расула».

На встрече, прошедшей в Кизляре, присутствовали представители чеченской стороны и руководитель администрации главы Дагестана и правительства Владимир Иванов. Даудов обвинил администрацию Кизляра в конфликте между чеченской и дагестанской сторонами.

«Весь этот бардак между Чеченской республикой и Дагестаном идет из-за вины руководства Кизляра. Незаконно присвоили лесной фонд Чечни и самого Кизляра. Это не я говорю, это говорит Рослесинфорг», — заявил он.