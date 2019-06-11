Спикер парламента Чечни публично отчитал главу дагестанского района

11 июня 2019     10
Спикер парламента Чечни публично отчитал главу дагестанского района

Председатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов отчитал главу Кизлярского района Дагестана Александра Погорелова из-за инцидента со сносом указателя границы между Кизляром и Шелковским райном Чечни. Видео опубликовано в Telegram-канале «Спросите у Расула».

На встрече, прошедшей в Кизляре, присутствовали представители чеченской стороны и руководитель администрации главы Дагестана и правительства Владимир Иванов. Даудов обвинил администрацию Кизляра в конфликте между чеченской и дагестанской сторонами.

«Весь этот бардак между Чеченской республикой и Дагестаном идет из-за вины руководства Кизляра. Незаконно присвоили лесной фонд Чечни и самого Кизляра. Это не я говорю, это говорит Рослесинфорг», — заявил он.

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