Спикер парламента Чечни публично отчитал главу дагестанского района
11 июня 2019 10
Председатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов отчитал главу Кизлярского района Дагестана Александра Погорелова из-за инцидента со сносом указателя границы между Кизляром и Шелковским райном Чечни. Видео опубликовано в Telegram-канале «Спросите у Расула».
На встрече, прошедшей в Кизляре, присутствовали представители чеченской стороны и руководитель администрации главы Дагестана и правительства Владимир Иванов. Даудов обвинил администрацию Кизляра в конфликте между чеченской и дагестанской сторонами.
«Весь этот бардак между Чеченской республикой и Дагестаном идет из-за вины руководства Кизляра. Незаконно присвоили лесной фонд Чечни и самого Кизляра. Это не я говорю, это говорит Рослесинфорг», — заявил он.
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