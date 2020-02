«Списать на внешнего врага»: почему американские СМИ снова говорят о вмешательстве России в выборы в США

Россия «вмешивается» в выборы президента США 2020 года, чтобы помочь Дональду Трампу избраться на второй срок. Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на «анонимные источники». Утверждается, что Москва якобы стремится подорвать доверие к американской избирательной системе. Эксперты считают, что появление этих сообщений связано с желанием Демпартии США заранее подготовить оправдания на случай своего поражения на выборах 2020 года и одновременно подорвать легитимность Дональда Трампа.

Россия вмешается в ход выборов президента США 2020 года, чтобы помочь переизбранию Дональда Трампа. Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на разведслужбы США. Первыми с таким заявлением выступили газеты The New York Times и The Washington Post, ссылаясь на «анонимные источники» в конгрессе. Позднее такое же сообщение распространило информационное агентство The Associated Press со ссылкой на свои «источники».

По данным СМИ, на брифинге 13 февраля конгрессменам сообщили о «продолжающейся кампании России» по вмешательству в предстоящие президентские выборы и праймериз Демократической партии.

Также по теме

Фабрика грёз: почему Голливуд отказывается верить в отсутствие связей Трампа с Россией

Многие голливудские знаменитости дали публичную оценку расследованию спецпрокурора США Роберта Мюллера, согласно которому глава Белого…

Элементами этой кампании, утверждал представитель разведслужб, стали кибератаки, распространение дезинформации через социальные сети, а также «атаки на избирательную инфраструктуру».

В Вашингтоне считают, что Россия якобы ищет вопросы, которые вызывают противоречия в США, и использует различные методы для раскола американского общества, отмечает The New York Times.

В материале также говорится, что республиканцы в комитете конгресса по разведке оспорили заявления представителей спецслужб, отметив жёсткую санкционную политику администрации Трампа в отношении Москвы.

По словам журналистов, на следующий день после брифинга Трамп отчитал исполняющего тогда обязанности главы нацразведки США Джозефа Магуайра за то, что мероприятие провёл его непосредственный подчинённый, который вновь затронул болезненную для Трампа тему вмешательства России в президентские выборы. Также сообщается, что глава Белого дома был крайне недоволен присутствием на брифинге конгрессмена-демократа Адама Шиффа — одного из главных инициаторов процедуры импичмента в отношении президента США.

Напомним, 20 февраля Дональд Трамп объявил, что вместо Джозефа Магуайра новым исполняющим обязанности директора Национальной разведки страны станет посол США в Германии Ричард Гренелл. В своей должности Магуайр проработал всего полгода. Офис директора Национальной разведки США занимается координацией работы всех 17 американских спецслужб.

Сам Трамп назвал сообщения СМИ кампанией по дезинформации, попутно раскритиковав Демпартию за плохо проведённые праймериз в штате Айова.

Another misinformation campaign is being launched by Democrats in Congress saying that Russia prefers me to any of the Do Nothing Democrat candidates who still have been unable to, after two weeks, count their votes in Iowa. Hoax number 7!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 21, 2020