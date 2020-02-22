«Списать на внешнего врага»: почему американские СМИ снова говорят о вмешательстве России в выборы в США

Россия «вмешивается» в выборы президента США 2020 года, чтобы помочь Дональду Трампу избраться на второй срок. Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на «анонимные источники». Утверждается, что Москва якобы стремится подорвать доверие к американской избирательной системе. Эксперты считают, что появление этих сообщений связано с желанием Демпартии США заранее подготовить оправдания на случай своего поражения на выборах 2020 года и одновременно подорвать легитимность Дональда Трампа.

Россия вмешается в ход выборов президента США 2020 года, чтобы помочь переизбранию Дональда Трампа. Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на разведслужбы США. Первыми с таким заявлением выступили газеты The New York Times и The Washington Post, ссылаясь на «анонимные источники» в конгрессе. Позднее такое же сообщение распространило информационное агентство The Associated Press со ссылкой на свои «источники».

По данным СМИ, на брифинге 13 февраля конгрессменам сообщили о «продолжающейся кампании России» по вмешательству в предстоящие президентские выборы и праймериз Демократической партии.

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Элементами этой кампании, утверждал представитель разведслужб, стали кибератаки, распространение дезинформации через социальные сети, а также «атаки на избирательную инфраструктуру».

В Вашингтоне считают, что Россия якобы ищет вопросы, которые вызывают противоречия в США, и использует различные методы для раскола американского общества, отмечает The New York Times.

В материале также говорится, что республиканцы в комитете конгресса по разведке оспорили заявления представителей спецслужб, отметив жёсткую санкционную политику администрации Трампа в отношении Москвы.

По словам журналистов, на следующий день после брифинга Трамп отчитал исполняющего тогда обязанности главы нацразведки США Джозефа Магуайра за то, что мероприятие провёл его непосредственный подчинённый, который вновь затронул болезненную для Трампа тему вмешательства России в президентские выборы. Также сообщается, что глава Белого дома был крайне недоволен присутствием на брифинге конгрессмена-демократа Адама Шиффа — одного из главных инициаторов процедуры импичмента в отношении президента США.

Напомним, 20 февраля Дональд Трамп объявил, что вместо Джозефа Магуайра новым исполняющим обязанности директора Национальной разведки страны станет посол США в Германии Ричард Гренелл. В своей должности Магуайр проработал всего полгода. Офис директора Национальной разведки США занимается координацией работы всех 17 американских спецслужб.

Сам Трамп назвал сообщения СМИ кампанией по дезинформации, попутно раскритиковав Демпартию за плохо проведённые праймериз в штате Айова.

Another misinformation campaign is being launched by Democrats in Congress saying that Russia prefers me to any of the Do Nothing Democrat candidates who still have been unable to, after two weeks, count their votes in Iowa. Hoax number 7! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 21, 2020

«Демократы в Конгрессе запускают очередную кампанию по дезинформации, заявляя, будто для России я предпочтительнее, чем кто-либо из кандидатов от ничего не делающих демократов, которые до сих пор, по прошествии двух недель, не могут подсчитать голоса в Айове», — написал президент США в своём Twitter.

Единый фронт

Стоит отметить, что, несмотря на то, что репортажи The New York Times основывались на свидетельствах «анонимных источников», ведущие американские СМИ поспешили растиражировать сообщение о новом «вмешательстве» со стороны России как об уже свершившимся факте.

«Американских законодателей предупредили, что Россия вмешивается в выборы, чтобы Трамп был избран на второй срок», — так свой материал озаглавила New York Times.

«Россия стремится помочь Трампу победить на выборах 2020 года, сообщил американским законодателям специалист по безопасности выборов», — написал CNN.

© The Verge

«Россия вмешивается в избирательную гонку 2020 года, чтобы помочь Трампу, сообщают сотрудники разведки США», — с таким сенсационным заявлением эту новость перепечатал портал The Verge.

Некоторые американские СМИ распространили эту информацию с ещё более громкими заголовками.

«Президент России Владимир Путин поддерживает Трампа и уже вмешивается в выборы», — написал новостной портал Raw Story.

При этом некоторые журналисты всё же указали в своих материалах, что информация является неподтверждёнными заявлениями других изданий.

«СМИ: Нацразведка США предупредила членов Палаты представителей, что Россия пытается помочь Трампу избраться на второй срок», — написала, к примеру, британская газета The Guardian.

© The Guardian

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в разговоре с RT отметил, что реакция американских медиа на такой новостной повод была предсказуема.

«Трамп разругался со СМИ задолго до своего президентства, и они его просто ненавидят. Но именно по этой причине он получил поддержку простого населения, обычной одноэтажной сельской Америки. Эти СМИ являются инструментами в руках глобального капитала. Трамп пытается этот капитал вернуть снова в Америку и сделать национальным. Так что эта игра мотивирована персональной ненавистью к Трампу и интересами глобального капитала», — считает эксперт.

Политолог Александр Асафов, в свою очередь, предположил, что таким образом американский истеблишмент пытается дискредитировать Трампа, используя проверенную тему «российского вмешательства» в выборы.

«И если в прошлый раз сработало объяснение про «российское вмешательство», хотя оно было абсолютно бездоказательно, то в этот раз его будут использовать снова. Это создаёт повод для новых атак на Трампа. Это медиашоу в рамках избирательной кампании для того, чтобы ударить по репутации конкурента, снизить его рейтинг», — считает политолог.

Недоказанное вмешательство

Напомним, американские спецслужбы инкриминируют России якобы имевшие место попытки вмешаться в ход президентских выборов 2016 года, в результате которых Дональд Трамп одержал победу над Хиллари Клинтон.

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп AFP © Mikhail Klimentyev

В 2017 году было начато расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о связи избирательного штаба Дональда Трампа с Кремлём. В апреле 2019 года был опубликован итоговый доклад с результатами расследования, в котором говорилось, что спецпрокурор и его команда не нашли доказательств сговора между Трампом и Россией. Как подчеркнули в МИД РФ, в докладе также нет аргументов в поддержку теории о каком-либо «вмешательстве» Москвы в выборы в принципе.

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Несмотря на итоговое заключение доклада Мюллера, а также отсутствие чётких доказательств со стороны разведслужб США, подавляющее большинство американских СМИ и политиков продолжают распространять утверждение о том, что Россия вмешивалась в выборы 2016 года.

Нынешние сообщения СМИ об очередном «вмешательстве» со стороны России сразу же прокомментировали политики–демократы, выставившие свои кандидатуры на выборах 2020 года. Так, бывший вице-президент США Джо Байден на встрече с избирателями в студии канала CNN заявил, что «не удивлён» появившейся информации и «гарантирует, что они (Россия. — RT) вовлечены в это».

Другой кандидат — сенатор-демократ Элизабет Уоррен — заявила, что «вмешательство» России в американские выборы является «угрозой национальной безопасности» страны и косвенно обвинила республиканцев в том, что они никак не противятся этому «вмешательству».

В новой волне обвинений в адрес России со стороны демократов нет ничего удивительного, считает Константин Блохин.

«Очевидно, что демократы не могут смириться со своими поражениями: процесс импичмента не состоялся, доклад Мюллера оказался мыльным пузырём, а Трамп усиливает свои позиции, в то время как в Демократической партии кризис лидерства. Поэтому они пытаются одним ударом убить двух зайцев: и Россию привязать к Трампу, ну и демонизировать Россию во внутриполитическом дискурсе внутри США. Понятно, что если что-то не получается, всегда лучше списать на внешнего врага», — пояснил эксперт.

Александр Асафов, в свою очередь, отметил, что подобные заявления со стороны американской разведки и СМИ напрямую связаны с предстоящими президентскими выборами и отсутствием у Демпартии сильного кандидата, который мог бы противостоять Трампу.

«Безусловно, это связано с проблемами демократов по основному кандидату. В конце концов, в этом также есть элемент оправдания. Проиграв выборы, можно будет сказать, что Трамп победил нечестно, не сам, а при поддержке иностранных спецслужб и как минимум требовать широкого обсуждения этой темы или вообще пересмотра итогов выборов», — заключил политолог.

Источник: Россия Сегодня