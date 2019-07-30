Список опасных пород собак обновили

30 июля 2019     44
Список опасных пород собак обновили

В России утвержден обновленный список потенциально опасных собак. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал соответсвующий документ, сказано на сайте правительства.

В перечень вошли 12 пород собак и их метисы: акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный, бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ, гуль донг, питбульмастиф и северокавказская собака.

В справке к документу указано, что в процессе селекции не было фокуса на развитие лояльности к человеку, в следствии чего особенности их поведения до конца не изучены. Отмечается, что эти породы собак обладают генетически заложенными качествами агрессии и силы и могут представлять потенциальную опасность для жизни и здоровья людей.

Ранее начальник Центра кинологического обеспечения МВД России полковник полиции Сергей Качкин заявил, что опасных пород собак не существует, а агрессивным животное становится из-за воспитания и дрессировки.

В начале марта МВД представило первый вариант списка опасных собак, в котором было 69 пород. Перечень подвергся критике со сторон кинологов. Позднее его сократили до 12 пород.

Отмечалось, что выгул потенциально опасных собак без намордника и поводка возможен только на огороженном участке хозяина. На входе на эту территорию должны быть предупреждающие знаки. В случае нападения животного на человека владелец понесет наказание по статье о причинении вреда по неосторожности

Источник: Лента.Ру

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