Спонсором «Спартака» стала китайская компания по производству телефонов

27 января 2020     18
Спонсором «Спартака» стала китайская компания по производству телефонов

14:46

Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Тома Цорн объявил о заключении контракта с китайской компанией ZTE, которая занимается производством мобильных телефонов.

@fcsm_official Twitter

«Мы рады, что нашли партнёра, который будет с нами на долгие годы», — цитирует Цорна «Спорт-Экспресс».

По его словам, соглашение подписано на один год, но он надеется, что оно будет в дальнейшем продлено. 

После 19 туров Российской премьер-лиги «Спартак» занимает десятое место, набрав 22 очка.

Ранее сообщалось, что «Спартак» продлит контракты с Андреем Ещенко и Артёмом Ребровым.

Источник: Россия Сегодня

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