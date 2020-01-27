Спонсором «Спартака» стала китайская компания по производству телефонов

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Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Тома Цорн объявил о заключении контракта с китайской компанией ZTE, которая занимается производством мобильных телефонов.@fcsm_official Twitter
«Мы рады, что нашли партнёра, который будет с нами на долгие годы», — цитирует Цорна «Спорт-Экспресс».
По его словам, соглашение подписано на один год, но он надеется, что оно будет в дальнейшем продлено.
После 19 туров Российской премьер-лиги «Спартак» занимает десятое место, набрав 22 очка.
Ранее сообщалось, что «Спартак» продлит контракты с Андреем Ещенко и Артёмом Ребровым.
Источник: Россия Сегодня