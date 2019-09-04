Спорная поддержка: США ищут специалиста для помощи Украине в ВТО

Американское Министерство торговли планирует помогать Киеву вести переговоры о сельхозпродукции и решать споры во Всемирной торговой организации. Для этой цели ведомство наймёт специалиста, который будет давать советы украинскому Министерству экономического развития и торговли, а также делегации в ВТО. Как считают в Вашингтоне, Украине приходится всё чаще обращаться к третейской группе из-за того, что соседние страны «блокируют импорт традиционных украинских товаров». При этом с 2018 года Киев проиграл несколько торговых споров с Москвой. По мнению опрошенных RT экспертов, наличие своего специалиста в украинском правительстве позволит Штатам управлять экономическими процессами в стране в собственных интересах. Однако даже поддержка Вашингтона не гарантирует Киеву побед в торговых разногласиях, подчёркивают аналитики.

Министерство торговли США ищет эксперта, который будет консультировать Министерство экономического развития и торговли Украины (МЭРТ), а также поддерживать украинскую миссию во Всемирной торговой организации (ВТО).

Специалисту предстоит помогать Киеву вести переговоры относительно сельхозпродукции и продуктов питания, а также участвовать в урегулировании споров.

«Принимая во внимание всё возрастающую сложность вопросов ВТО, представляющих значительный интерес для Украины, посольство США на Украине попросило программу развития коммерческого права (подразделение Министерства торговли США. — RT) предоставить Киеву эксперта, который сможет давать стране рекомендации относительно ведения торговых переговоров в рамках ВТО, в частности, касающихся сельскохозяйственной или продовольственной продукции, а также относительно процедур урегулирования споров в рамках ВТО, особенно по санитарным и фитосанитарным вопросам», — говорится в документе.

Работу эксперта поручено координировать посольству США на Украине. Пять раз в год сотрудник должен будет приезжать в Киев и давать советы украинскому МЭРТ, а затем отправляться в Женеву для встреч с постоянным представителем Украины в ВТО или с украинской делегацией на сессиях организации.

Напомним, что в апреле Украина проиграла в ВТО спор о транзите товаров через Россию. Третейская группа признала необоснованными претензии Киева в адрес Москвы. Поводом для иска стали запреты и ограничения на провоз украинских товаров в Киргизию и Казахстан через территорию РФ. Москва вынужденно пошла на эти меры после того, как между Украиной и Евросоюзом вступил в силу режим свободной торговли. Как пояснили в российском МИД, создавалась угроза реэкспорта товаров из третьих стран под видом украинских.

Решение ВТО раскритиковали в правительственных кругах Соединённых Штатов. По данным агентства Reuters, в Вашингтоне заявили, что постановление содержит серьёзные недостатки. В частности, оно якобы было «преждевременным и не соответствовало стандартам международного права».

Стоит отметить, что это не первый случай, когда ВТО вынес решение в пользу Москвы в торговом споре с Киевом. Так, в прошлом году арбитраж встал на сторону РФ в вопросе ограничения импорта железнодорожных вагонов и стрелочных переводов украинского производства.

Победой России завершился также спор о ввозных пошлинах на импорт нитрата аммония, которые увеличила Украина. Представители РФ утверждали, что Киев пользовался при этом стоимостью вещества на европейском, а не на российском рынке.

Как пояснил RT политолог Иван Мезюхо, планы Минторга США по назначению советника для работы с украинскими властями ещё раз подтверждают, что Вашингтон стремится заполучить выгоду от сотрудничества с Украиной, а Киев готов отказаться от национальных интересов в пользу западных партнёров.

«Американцы заинтересованы в работе такого специалиста, чтобы контролировать финансовые потоки на Украине», — сказал он.

Победа не гарантирована

Дорожные знаки на границе России и Украины © Владислав Сергиенко/РИА Новости

Как сообщается в документе, подразделение американского Министерства торговли уже более десяти лет оказывает техническую помощь Украине. Поначалу ведомство помогало Киеву вступить в ВТО, а затем — соблюдать свои обязательства в рамках организации.

Однако, как подчёркивают в Минторге, Украина всё чаще обращается в ВТО, чтобы разрешить торговые споры с соседними государствами, когда те блокируют импорт украинских товаров «якобы по санитарным причинам».

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«В последние годы Украина всё чаще прибегает к механизмам ВТО для разрешения торговых споров с соседними странами, особенно когда эти страны накладывают запрет на импорт традиционных сельскохозяйственных или продовольственных товаров с Украины якобы по санитарным и фитосанитарным основаниям», — указывают в ведомстве.

Несоответствие продуктов стандартам безопасности действительно стало причиной запрета на импорт ряда украинских товаров. В 2014 году Россия приостановила ввоз всей молочной продукции и молока с Украины в связи с тем, что в них были обнаружены остаточное количество антибиотиков тетрациклиновой группы, соли тяжёлых металлов и патогенные микроорганизмы. Кроме того, под эмбарго попали картофель, в котором нашли вредителя (золотую нематоду), и свинина из-за угрозы распространения африканской чумы свиней (АЧС).

Даже при поддержке такого значимого игрока, как США, победа в спорах в ВТО Киеву не гарантирована, считает директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв.

«Конечно, голос США в ВТО значимый, и если Украина в том или ином экономическом споре сможет заручиться поддержкой Штатов, то для неё это будет важно. Но это не значит, что Украина будет автоматически выигрывать все споры в ВТО», — добавил он.

По мнению специалиста, США не намерены оказывать какую-либо реальную систематическую помощь Украине, а лишь делают вид, что поддерживают страну. Для этой цели хорошо подходит ВТО — в последние годы организация утратила своё былое значение, добавил Рогулёв.

Потеряли настоящего партнёра

Свиньи на ферме © Ilya Naymushin/Reuters

Сотрудничество с США и Евросоюзом пока не принесло видимой пользы украинской экономике, отмечают эксперты. Однако испорченные отношения с Россией явно отразились на благосостоянии государства.

«Киев пострадал от собственного антироссийского и русофобского курса, от контрмер, принятых Москвой в отношении украинского государства. Очевидно, что Украина потеряла огромное количество денег за эти пять лет, а сотрудничество с Западом не помогло ей компенсировать эти финансовые средства. Россия была главным государством — инвестором украинской экономики даже после госпереворота», — заметил политолог Иван Мезюхо.

В 2015 году кабмин Украины принял постановление об отмене зоны свободной торговли с Россией в рамках СНГ. Более того, с тех пор Украина ввела санкции на импорт ряда российских товаров, которые неоднократно расширяла и продлевала. Москва, в свою очередь, применила ответные шаги. Одной из последних мер стало эмбарго на пшеницу, подсолнечное и хлопковое масла, шоколад, хлеб, а также консервированные овощи, фрукты, орехи, соки, пиво и вина.

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При этом российские власти заявляли о готовности снять ограничения, как только это сделает украинская сторона.

Как рассказали в департаменте экономической политики Федерации работодателей Украины, торговые ограничения существенно ударили по экономике Украины. От запретов на товарооборот, которые инициировал Киев, страна пострадала в 13 раз больше, чем РФ.

А по словам депутата Верховной рады Евгения Мураева, из-за антироссийских санкций Украина лишилась половины валового внутреннего продукта.

«Мы потеряли половину ВВП, Россия — 2%, Европа — меньше 1%. Это санкционная война против кого? Против нас? Это же абсурд», — сказал политик.

Мезюхо пояснил, что у России имеются экономические интересы на Украине, и если бы нынешняя власть в Киеве наладила конструктивное сотрудничество с Москвой, это принесло бы доход Украине.

«Думаю, украинские экономисты отчётливо понимают, что без сотрудничества с Россией Украина обречена на жалкое существование в рамках мирового рынка», — заключил политолог.

Источник: Россия Сегодня