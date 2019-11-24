«Сработала теория домино»: почему колумбийцы протестуют против своего президента

Очередную страну Латинской Америки охватили волнения. Президент Колумбии Иван Дуке выступил с телеобращением, в котором призвал протестующих к диалогу. Накануне в городах страны прошли массовые демонстрации, в которых приняли участие сотни тысяч человек. Люди недовольны социально-экономической политикой правительства. По мнению экспертов, протесты свидетельствуют, что местные жители устали от неспособности властей изменить жизнь граждан к лучшему.

В столице Колумбии Боготе введён комендантский час. Он будет действовать в трёх районах столицы — Боса, Кеннеди и Сьюдад Боливар, сообщил в своём Twitter президент страны Иван Дуке. Все три района примечательны тем, что в них проживают малообеспеченные люди и находятся барриос — печально известные трущобы Боготы.

Причиной введения комендантского часа стали волнения в стране, которые с четверга переросли в беспорядки.

21 ноября, по словам агентства Reuters, в антиправительственных акциях приняли участие 250 тыс. человек. Министр внутренних дел Колумбии Нанси Гутьеррес озвучила иную цифру — 207 тыс. человек.

Протесты в Боготе переросли в столкновения между полицией и протестующими. Однако вице-президент Колумбии Марта Люсия Рамирес написала в своём Twitter, что большинство демонстрантов были настроены мирно, не считая нескольких хулиганов, и призвала к диалогу с участниками акций протеста.

Despeje de Plaza de Bolívar por parte de los manifestantes demuestra que la mayoría eran jóvenes en actitud pacífica. Solo los pocos vándalos se quedaron destruyendo. Tenemos una juventud que en su mayoría tiene una actitud pacífica y seguiremos escuchándolos constructivamente. — Marta Lucía Ramírez (@mluciaramirez) 21 ноября 2019 г.

Демонстрации прошли и в других городах Колумбии, в частности в Кали и Медельине.

23 ноября в своём телеобращении президент Дуке также призвал протестующих к диалогу.

«Я приглашаю лидеров различных социальных и политических секторов в будущем предпринять национальные усилия, чтобы победить неравенство, безответственность и преодолеть бреши, которые разделяют нашу страну», — заявил он.

Дуке подчеркнул, что все колумбийцы работают над задачей построения будущего. Он выразил уверенность, что диалог с протестующими позволит «всем вместе перелистнуть эти страницы ненависти, насилия и неравенства».

По данным СМИ, в ночь с 22 на 23 ноября три человека погибли в результате взрыва заминированного грузовика возле полицейского участка в городе Сантандер-де-Киличао, департамент Каука. Пока что ответственность за теракт никто на себя не взял.

Угроза возобновления гражданской войны

Стоит отметить, что департамент Каука был ареной ожесточённых столкновений в ходе продолжавшейся 50 лет гражданской войны правительства с праворадикальными и леворадикальными группировками. Формально она окончилась 1 сентября 2017 года, когда о самороспуске объявило крупнейшее вооружённое формирование — «Революционные вооружённые силы Колумбии» (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, сокращённо FARC). Оно преобразовалось в легальную политическую партию, а его лидер Родриго Лондоньо Эчеверри (Тимолеон Хименес, Тимошенко) объявил о намерении в 2018 году баллотироваться в президенты. Однако в дальнейшем, перенеся операцию на сердце, от своих планов занять пост президента он отказался.

Правда, не сложила оружие вторая по численности вооружённая группировка — леворадикальная Армия национального освобождения (Ejército de Liberación Nacional, ELN).

Кроме того, в августе 2019 года один из лидеров FARC Иван Маркес опубликовал обращение, в котором заявил, что часть сторонников его группировки возобновляет вооружённую борьбу.

По мнению главного редактора журнала «Латинская Америка» Владимира Травкина, опасения, что волнения в Колумбии перерастут в полномасштабную гражданскую войну, имеют под собой основания.

«Протесты проходят в стране, где у населения на руках скопилось большое количество оружия. Никуда не делась наркомафия, с которой в той или иной степени были связаны и правые группировки, и правительственные структуры, и левые партизаны. В этих условиях исключить кровопролитие трудно, но, конечно, хочется, чтобы до этого не дошло», — сказал эксперт в беседе с RT.

При этом Травкин подчеркнул, что протесты не имеют (по крайней мере прямой) связи с активными участниками гражданской войны — леворадикальными группировками.

«Причина протестов — ошибки правительства в социально-экономической сфере», — считает он, добавив, что речь идёт о праволиберальных реформах, которые пытался проводить Дуке.

Профессор МГИМО Владимир Сударев в комментарии RT выделил несколько основных групп, которые участвуют в протестах в Колумбии.

«В первую очередь это студенчество, которое давно требовало расширения бюджетного финансирования не частных, а государственных вузов. Дуке, наоборот, сделал ставку на развитие частного высшего образования. Студенты в Колумбии активны, они готовы выйти на улицы по первому сигналу», — говорит эксперт.

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Второй важный участник протестов, по его словам, — это профсоюзы.

«В Колумбии имеется сильное профсоюзное движение. Дуке восстановил его против себя, введя странную систему трудоустройства, которая приводила к сокращению зарплат и лишению целых категорий граждан возможности получать пенсию», — утверждает Сударев.

Кроме того, в протестах активное участие принимают местные индейцы. Недаром одним из символов протестных акций стал символ индейского населения — радужный флаг випхала.

«Индейское движение в Латинской Америке сейчас на подъёме, несмотря на то что случилось в Боливии. Эта политическая сила в Колумбия достаточно серьёзная. Требования индейцев традиционны: автономия и легализация прав на их земельные участки с тем, чтобы предотвратить захват земель латифундистами», — считает Сударев.

Наконец, по его мнению, свою роль играет общая обстановка в стране. Дуке не смог справиться с наркомафией, уровень преступности и насилия не снижен. Так, несмотря на обещание президента решить проблему барриос, в столице Колумбии за последние годы был ликвидирован только один трущобный район — печально известный Бронкс. Другие такие же районы по-прежнему существуют.

Южная Америка просыпается

Вместе с тем эксперты считают, что волнения в Колумбии следует вписать в более широкий контекст. Владимир Сударев подчёркивает, что события последнего времени в Южной Америке опровергают расхожий миф, будто левый поворот в регионе сменяется правым.

Применение слезоточивого газа против демонстрантов в Боготе AFP © Raul Arboleda

Дуке — по убеждениям правый либерал, отмечают эксперты, а Колумбия — традиционный союзник США. У самого Дуке крайне напряжённые отношения с левым президентом соседней Венесуэлы Николасом Мадуро. Две страны балансируют на грани военного конфликта. В сентябре Дуке призвал «покончить с правлением» Мадуро, напомнил эксперт.

По мнению Сударева, сейчас в Южной Америке идёт другой процесс — проявляется усталость местного общества от неспособности властей решить насущные проблемы.

«Можно говорить о том, что в регионе сработала теория домино. Протесты в одной стране перетекают в протесты в другой стране. Например, до волнений в Колумбии были очень схожие волнения в Чили. В Колумбии таких массовых протестов не было 42 года, в Чили — 30 лет. При этом требования колумбийских и чилийских протестующих одни и те же», — подчёркивает эксперт.

Он обращает внимание на то, что реакция чилийских и колумбийских властей на беспорядки была примерно одинаковой. Как и чилийский лидер Себастьян Пиньера, Дуке предлагает переговоры, хотя непонятно, с кем именно их вести: протесты во многом носят стихийный характер, в них участвуют разнородные силы, поэтому чётких лидеров у них нет.

Положительным фактором в нынешней ситуации эксперты называют то, что события в Колумбии, скорее всего, обойдутся без вмешательства США.

«Конечно, Иван Дуке входит в число немногих стратегических партнёров Дональда Трампа. Но не думаю, что в данном случае будет какое-то вмешательство со стороны США. Трамп занят своими личными проблемами, у него сейчас предвыборная кампания, и поэтому он очень осторожно относится к идее помощи пусть даже самым дружественным властям», — считает Владимир Сударев.

Источник: Россия Сегодня