Сравнение с Али, соперничество с Бузовой в Instagram и вызов от Лобова: что говорят о Нурмагомедове в мире MMA

13 ноября 2019     22
Сравнение с Али, соперничество с Бузовой в Instagram и вызов от Лобова: что говорят о Нурмагомедове в мире MMA

Вице-президент UFC в России Андрей Громковский назвал бойца ММА Хабиба Нурмагомедова новым Мухаммедом Али. По его мнению, россиянин своим примером привлекает молодёжь в спорт. Между тем известная телеведущая Ольга Бузова призналась, что не следит за своим «соперничеством» с чемпионом по количеству подписчиков в Instagram. А спарринг-партнёр Конора Макгрегора Артём Лобов заявил о наличии «незаконченного дела» с уроженцем Дагестана. О последних события в мире смешанных единоборств — в материале RT.

«Хабибу некогда отвечать на провокацию»

Менеджер российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова Ризван Магомедов подтвердил информацию о том, что его возвращение в октагон, вероятнее всего, состоится весной 2020 года. В настоящий момент ведутся переговоры с промоушеном, а точное время и место боя должны стать известны уже в декабре. В качестве соперника называется бывший чемпион UFC в лёгком весе Тони Фергюсон.

«Пока не подпишем бумаги, не смогу сказать, что это решённый вопрос. Хотя на сегодня всё выглядит именно так. Как я понимаю, Жорж Сен-Пьер не может договориться с UFC, у его команды есть какие-то разногласия с промоушеном. Пока эта ситуация не разрешится, основной претендент на бой с Хабибом — Фергюсон. Других нет», — рассказал Магомедов в интервью «Спорт-Экспрессу».

Кроме того, менеджер также затронул тему призовых, которые Нурмагомедов получил за встречи с ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дастином Порье. По его словам, в UFC не принято раскрывать информацию о гонорарах бойцов, поэтому появляющиеся в СМИ сведения не всегда соответствуют действительности. Сообщалось, что за победу над экс-чемпионом в полулёгком и лёгком весе россиянину заплатили $2 млн, а за вторую защиту титула — в три раза больше.

«$6 млн — это заниженная цифра. Думаю, когда Абдулманап (Нурмагомедов, отец Хабиба. — RT) говорил про 3—3,5 раза, он имел в виду всю сумму — в том числе отчисления от проданных трансляций. Но за бой с Порье Хабиб заработал намного больше, чем за встречу с Макгрегором», — добавил Магомедов.

Макгрегор не раз заявлял о желании провести реванш с Нурмагомедовым. Пытаясь спровоцировать бывшего соперника, ирландец неоднократно позволял себе некорректные высказывания в его адрес. Однако россиянин предпочитал не отвечать обидчику.

«Какими бы ни были его выпады, мы не реагируем на него. В «клетку» — пожалуйста, в любое время, но хотя бы добейтесь серии из трёх побед. Хабиб никак не мог ответить на провокацию, да ему и некогда: в день четыре—пять встреч, зарядка, тренировка», — приводит слова Нурмагомедова-старшего ТАСС.

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Об отношениях с Нурмагомедовым высказался член команды Макгрегора, ирландский боец российского происхождения Артём Лобов. В апреле 2018 года спортсмены повздорили в одном из отелей Нью-Йорка в преддверии турнира UFC 223. По его словам, конфликт до сих пор не исчерпан, однако это идёт на пользу его популярности.

«У нас есть незаконченное дело, но, думаю, в своё время точка будет поставлена. Сейчас до этого ещё далеко. У меня в России много поклонников, очевидно, у Хабиба тоже. И его фанатам всегда есть, что обо мне сказать, но мне всё равно. Благодаря этому моё имя остаётся в заголовках, в поисковых запросах, а, соответственно, моя зарплата — на высоком уровне», — приводит слова Лобова MMAJunkie.

Нурмагомедов является одним из самых популярных спортсменов страны, а число его подписчиков в Instagram составляет 18 млн. Не так давно по этому показателю он обошёл известную телеведущую Ольгу Бузову и вышел на первое место среди россиян. Спортсмен признавался, что ему приятно быть обладателем данного «титула», однако на подобные вещи он не обращает внимания.

В свою очередь, представительница шоу-бизнеса заявила, что также не следит за виртуальным противостоянием с бойцом ММА.

«Обошла ли я вновь Нурмагомедова? Не слежу. Но Instagram — это часть моей жизни. У меня 16,4 млн подписчиков, скоро будет 16,5 млн. Люди привыкли к тому, что я постоянно освещаю свою жизнь. Когда пропадаю на один—два дня, то они начинают писать моей семье», — заявила Бузова в эфире Love Radio.

«Хабиб — новый Мухаммед Али»

Смешанные единоборства продолжают набирать популярность в России. По мнению вице-президента UFC в России и странах СНГ Андрея Громковского, в значительной мере этому поспособствовали успехи Нурмагомедова. Он отметил, что боец активно участвует в жизни промоушена и помогает продвижению отечественных бойцов.

«Для многих Хабиб — новый Мухаммед Али. Это человек, который популярен не просто в отдельных странах, но и во всем мире. Люди застывают перед экраном, когда смотрят его бои. Мы очень хотим, чтобы у нас появлялось больше таких чемпионов, и, конечно, активно работаем в этом направлении», — цитирует Громковского «Интерфакс».

Он подчеркнул, что в России много перспективных бойцов, которые в ближайшем будущем могут достичь тех же высот, что и Нурмагомедов.

«Например, в главном бою нашего турнира UFC Fight Night 163 выступил Забит Магомедшарипов, которому многие пророчат в скором времени бой за чемпионский пояс. Огромные перспективы у Александра Волкова, Петра Яна, потенциал есть у многих бойцов», — добавил функционер.

Что касается более отдалённых перспектив, то на днях состоялось открытие первой российской юниорской лиги ММА — Junior Fighting Championship. Её участниками станут спортсмены в возрасте от 12 до 17 лет, а первый турнир под её эгидой состоится уже 16 ноября.

Одним из показателей возросшего интереса к ММА стала трансляция боя Нурмагомедов — Порье на Первом канале. В качестве комментатора выступил представитель тяжёлой весовой категории UFC Александр Волков. Он признался, что согласился провести эфир бесплатно.

«У меня отличные отношения с Хабибом, лично виделся с ним несколько раз, он произвёл впечатление воспитанного человека. Очень хорошо общаюсь с его отцом Абдулманапом. Поэтому на момент турнира я уже был на стороне Нурмагомедова. Тем не менее старался подчёркивать хорошие моменты и у Порье, и у Конора», — цитирует бойца Sports.ru.

«Сломаю Уайта с одного удара»

Тем временем стало известно, кто может стать следующим соперником Забита Магомедшарипова, который в рамках московского турнира UFC Fight Night победил американца Келвина Каттара. По словам Магомедова, представляющего интересы россиянина, в приоритете его титульный бой в полулёгкой весовой категории. Запасным вариантом является встреча с мексиканцем Яиром Родриесом.

«Надо смотреть, чем закончится поединок между Максом Холлоуэем и Алексом Волкановски. Может же быть такое, что кто-то травмируется, надолго вылетит, из-за чего придётся долго ждать. Естественно, титульный бой у нас в планах, но если не получится, то Забит проведёт пятираундовую рейтинговую встречу», — рассказал менеджер.

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Ещё одной обсуждаемой темой последних дней стал возможный переход бывшего чемпиона мира по боксу по версиям IBF, WBA, WBO и IBO Тайсона Фьюри в смешанные единоборства. Желание провести с ним встречу уже выразил действующий обладатель пояса UFC в тяжёлом весе Стипе Миочич. В то же время президент промоушена Дана Уайт усомнился в том, что боксёр окажется конкурентоспособным в ММА.

За сына вступился Джон Фьюри, который также в молодости занимался боксом. Он бросил вызов главе организации, заверив, что и сам до сих пор находится в хорошей форме.

«Как он может предполагать такое, когда Тайсон из семьи бойцов? Я, вероятно, и сам сломаю Уайта с одного удара. Какое право он имеет говорить подобное о моём сыне? Нельзя списывать со счетов человека с такими способностями, смелостью и стремлением к победе, как у него. Дана несёт чушь. Пусть попробует мне сказать такое. Я выйду против него сегодня же. Я лучший, самый крепкий 54-летний мужик в мире и готов доказать это где и когда угодно бесплатно или за деньги», — приводит слова Фьюри — старшего Boxingscene.

Источник: Россия Сегодня

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