Стала известна причина крушения МиГ-29 ВВС Азербайджана

10:56
Причиной крушения упавшего в Каспийское море самолёта МиГ-29 ВВС Азербайджана стало столкновение с инородным телом. По предположениям Минобороны республики, воздушное судно столкнулось со стаей птиц.© Министерство Обороны Азербайджана
«Изучение «чёрного ящика» показало, что перед крушением он столкнулся в воздушном пространстве с инородным телом (предположительно с птицей или стаей птиц)», — цитирует РИА Новости заявление ведомства.
В Минобороны Азербайджана уточнили, что после ЧП пилот попытался восстановить управление самолётом.
Истребитель Миг-29 упал в Каспийское море во время тренировочного полёта в конце июля.
9 августа были найдены фрагменты разбившегося МиГ-29. 20 августа в водах Каспийского моря было обнаружено тело пилота Рашада Атакишиева.
Источник: Россия Сегодня