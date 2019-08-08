Стала известна причина сбоя телевещания в Москве

8 августа 2019     15
Стала известна причина сбоя телевещания в Москве

Сбой телевещания в некоторых районах Москвы произошел из-за технических работ. Об этом сообщили в Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС), передает «Интерфакс».

На данный момент сигнал уже возобновлен. В РТРС уточнили, что для загрузки каналов пользователям необходимо переподключиться. Если подключение произойдет не до конца, то загрузятся только первые десять каналов. В этом случае надо будет повторить переподключение через некоторое время.

Ранее вещание федеральных каналов на несколько минут было прервано из-за сообщения о штормовом предупреждении. После этого у некоторых зрителей вещание не работало в течение не менее 20 минут. Отмечалось, что сбой не связан с работой телецентра «Останкино».

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Вести Севастополь 8.08.2019
Вести Севастополь 8.08.2019. Выпуск 20:45

Главные темы выпуска: – Партиям раздали места в бюллетенях! Жеребьёвка состоялась на заседании избирательной комиссии. – Ресторатор Славиш Карабашевич просит у …


Арестованный в Севастополе ресторатор просит политубежища в России
Арестованный в Севастополе ресторатор просит политубежища в России

Севастопольский ресторатор Славиш Карабашевич, арестованный в начале недели, рассказал о своём самочувствии. В следственном изоляторе Симферополя его посетил уполномоченный по …


Стала известна причина сбоя телевещания в Москве
Стала известна причина сбоя телевещания в Москве

Сбой телевещания в некоторых районах Москвы произошел из-за технических работ. Об этом сообщили в Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС), передает …


В США заявили о готовности Трампа к переговорам с Ираном
В США заявили о готовности Трампа к переговорам с Ираном

Представитель Госдепартамента Морган Ортагус 8 августа заявила, что президент США Дональд Трамп готов провести переговоры с иранскими властями. «Наше требование …


В Севастополе расширили список бесплатных соцуслуг для инвалидов
В Севастополе расширили список бесплатных соцуслуг для инвалидов

Изменения в закон о социальном обслуживании одобрили сегодня на заседании правительства Севастополя. Документ дополняет список бесплатных социальных услуг для инвалидов …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты