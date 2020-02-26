Стала известна судьба прожившей всю жизнь в московской клинике девочки

26 февраля 2020     26
Стала известна судьба прожившей всю жизнь в московской клинике девочки

Пятилетняя девочка, которая всю жизнь прожила в московской клинике, по-прежнему находится в центре «Мать и дитя». О ее судьбе рассказала юрист центра Екатерина Ларина в беседе с RT.

По ее словам, девочку никто не забирал и не навещал. Она добавила, что дата заседания суда по рассмотрению апелляции по ограничению родителей пациентки в правах пока не назначена, но представители учреждения планируют на нем присутствовать.

5 февраля суд ограничил в правах родителей девочки и обязал их выплачивать алименты, они будут обжаловать решение. Ребенка передали из перинатального центра органам опеки.

Ребенок родился недоношенным в 2014 году и проходил восстановление в клинике «Мать и дитя». Родители не забирали дочь из учреждения, якобы опасаясь за ее жизнь. В течение пяти лет они платили миллион рублей в месяц за проживание ребенка в перинатальном центре и отказывались забирать ее. С 20 марта 2019 года клиника не брала с них деньги и требовала забрать девочку. Мать девочки уверена, что ее дочь нуждается в лечении в стационаре, а выписка несет угрозу ее здоровью.

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Источник: Лента.Ру

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