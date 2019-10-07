Стали известны подробности гибели четырех детей и взрослого в Подмосковье

Троих из четырех детей, погибших при пожаре в жилом доме в Волоколамском округе Подмосковья, оставили без присмотра. Об этом сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

Собеседник агентства рассказал, что в момент начала пожара дети были дома одни. Их отец недавно погиб. Мать ушла и оставила детей с дедушкой. Однако тот пошел к знакомым и оставил детей дома. В результате они отравились угарным газом.

Кроме них, погибла 30-летняя женщина и ее ребенок, которые пытались выйти из горящего дома — они задохнулись на лестничной клетке. Всего в момент пожара в доме находились 17 человек, 12 из них эвакуировали, троим понадобилась медпомощь, но они отказались от госпитализации.

Собеседник агентства также отметил, что кроме версии о замыкании проводки рассматривается версия о неисправности электроприборов.

Ранее сообщалось, что в ночь на 7 октября в подмосковном поселке Чисмена произошел пожар, в котором погибли четверо детей — два ребенка в возрасте трех лет, один пятилетний и один годовалый, а также 30-летняя женщина.

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Источник: Лента.Ру