Стали известны самые бюджетные направления для туристов-одиночек в преддверии 14 февраля

13 февраля 2020     15
Стали известны самые бюджетные направления для туристов-одиночек в преддверии 14 февраля

22:16

Стали известны самые бюджетные направления для туристов-одиночек в преддверии Дня всех влюблённых.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сервис Level.Travel.

Первое место занимают курорты Турции. Стоимость тура на три ночи с захватом 14 февраля на человека при одиночной и парной поездке почти не отличается. Но отмечается, что многие турецкие отели отказывают в размещении одиноким мужчинам.

Отпуск в Риме, Париже и Сочи туристам-одиночкам обойдется дороже по меньшей мере на 13%.

В Праге гостиница для пар окажется на 38% дешевле, чем для тех, кто приехал один. Совместный отпуск на Кипре и в ОАЭ также оценивается дороже, чем путешествие для одного человека.

Ранее, как сообщала «Газета.Ru», эксперты подсчитали, сколько россияне тратят на подарки к 14 февраля.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

Вести Севастополь 13.02.2020
Вести Севастополь 13.02.2020. Выпуск 20:45

Главные темы выпуска: – Во время реконструкции Большой Морской найдены останки бойцов Красной армии. Что поисковикам удалось узнать об этих …


В год Памяти и Славы в Севастополе запланировано более 300 мероприятий
В год Памяти и Славы в Севастополе запланировано более 300 мероприятий

Состоялось первое заседание региональной дирекции года Памяти и Славы. Глава Севастополя, его заместители, сенаторы, руководители департаментов, общественники и волонтёры обсудили …


По американской базе в Ираке нанесли ракетный удар
По американской базе в Ираке нанесли ракетный удар

Американскую военную базу на севере Ирака обстреляли неизвестные. Об этом сообщает Sky News Arabia. По объекту, на котором дислоцируются военнослужащие …


Крыша многоквартирного дома частично обрушилась в Коми
Крыша многоквартирного дома частично обрушилась в Коми

В селе Усть-Цильма в Коми под тяжестью снега обрушилась часть крыши многоквартирного дома, в котором проживают 16 человек. Никто не …


Найденные в центре Севастополя останки пехотинцев захоронят в мае
Найденные в центре Севастополя останки пехотинцев захоронят в мае

На площади Ушакова в Севастополе были найдены останки трех солдат Красной Армии. О находке сообщила председатель объединения поисковых отрядов «Долг» …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты