Стало известно о доходах семьи Мишустина в UFG

Управляющий партнер UFG Полина Герасименко рассказала о доходах премьер-министра России Михаила Мишустина и его семьи. Ее слова приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Герасименко уточнила, что компания не имеет право раскрывать конфиденциальную информацию, однако понимает общественную важность этого вопроса и запросила согласие на разглашение данных о доходах у членов семьи Мишустина. Те ответили положительно.

Она рассказала, что в апреле 2008 года Мишустин учредил семейный траст для бенефициарного владения всеми своими активами, связанными с UFG, что является обычной практикой для партнеров крупных инвестиционных компаний во всем мире. Заработок его как ключевого руководителя, например, в 2009 году составил около 79 миллионов рублей. Большая часть этого вознаграждения — бонусы по сделкам.

В марте 2010 года Мишустин решил вернуться на госслужбу и передал 100 процентов собственности траста своей супруге Владлене с обязательством перед партнерами UFG о продаже этих активов. В 2013-м в связи с принятием нового федерального закона «о введении дополнительных ограничений не только на самих госслужащих, но и их супругов и несовершеннолетних детей» оставшиеся активы были переданы матери и сестре ее супруга — Луизе Мишустиной и Наталье Стениной.

В 2013-2015 годах доходы от UFG Луизы Мишустиной составили 11,9 миллиона долларов, а Натальи Стениной — 10,1 миллиона. Общая сумма доходов всех троих бенефициаров от траста с 2010 по 2015 годы составила 33,55 миллиона долларов (2,15 миллиарда рублей по текущему курсу).

Источник: Лента.Ру