Стало известно о звонках детей во время пожара в хабаровском лагере

23 июля 2019     18
Стало известно о звонках детей во время пожара в хабаровском лагере

Родители пострадавших в хабаровском лагере детей раскрыли детали произошедшего там пожара. Так, мать 10-летней девочки Ирины рассказала, как дочь звонила ей, когда ее уже увозили в больницу, сообщает Telegram-канал Mash.

«В три часа ночи она мне позвонила: “Мама, мы горим. У нас пожар, меня увозят в больницу”», — рассказала женщина.

По словам матери Ирины, девочка проснулась от жжения в локте, увидела рядом с собой пламя, закричала и разбудила других детей. Ее доставили в больницу в шоковом состоянии, но сейчас она чувствует себя «хорошо». В разговоре с «Пятым каналом» женщина рассказала, что узнала о пожаре от дочери, а не от руководства лагеря.

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