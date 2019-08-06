Стало известно о пропавшем без вести после взрыва на складе боеприпасов

Один человек считается пропавшим без вести после взрыва на военном складе в Ачинском районе Красноярского края. Об этом сообщил глава региона Александр Усс, передает ТАСС.

Он уточнил, что пропавший без вести — гражданский.

Ранее Усс сообщил, что оценку ущерба от взрывов на военном складе проведут в течение трех дней — пока к месту происшествия нет доступа.

Взрывы на складе боеприпасов в селе Каменка Ачинского района Красноярского края прогремели 5 августа, пострадали 12 человек. Известно, что на складе находится более 40 тысяч снарядов калибра 125 и 152 миллиметра. Саперы обезвредят и уничтожат боеприпасы, которые разлетелись во время взрывов на складе, только после тушения пожара. После этого начнется расследование происшествия.

Источник: Лента.Ру