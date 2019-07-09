Стало известно о состоянии упавшей в обморок на встрече с Путиным студентки

В Екатеринбурге молодая россиянка, которой стало плохо во время встречи Владимира Путина со студентами Уральского федерального университета, пришла в себя. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу вуза.

По словам собеседника агентства, госпитализация девушке не понадобилась. Сейчас с ней все в порядке.

Ранее во время выступления Путина на II Глобальном саммите по производству и индустриализации (GMIS) стало плохо одной из участниц. Путин попросил помочь девушке и найти ей врача. Помочь девушке также решила вице-премьер, бывший министр здравоохранения России Татьяна Голикова. В интернете появилось видео, как девушку выносят на руках из зала.

Источник: Лента.Ру