Стал известен представитель Украины на Евровидении-2020

23 февраля 2020     14
Стал известен представитель Украины на Евровидении-2020

01:01

Музыкальная группа Go-A представит Украину на Евровидении-2020, который пройдёт с 12 по 16 мая в Роттердаме.

© vk.com/goabandoriginal

Исполнители одержали победу в финале национального отбора, который транслировал в субботу, 22 февраля, украинский Первый канал.

«Украину на Евровидении-2020 представит группа Go-A», — объявил ведущий конкурса Сергей Притула.

За право представлять страну на международном музыкальном конкурсе боролись также Jerry Hail, KRUTЬ, David Axelrod, Khayat и Tvorchi.

В октябре 2019 года председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания заявил, что участников национального отбора на Евровидение-2020 от Украины не будут проверять относительно выступлений в России, несмотря на наличие соответствующего пункта в договоре.

Как сообщалось, НОТУ объявила о начале отбора на Евровидение-2020 и об изменении правил участия в этом отборе. На конкурс от Украины официально не могут поехать артисты, которые с 2014 года давали концерты на территории России или посещали Крым.

Подробнее — в материале RT.

Источник: Россия Сегодня

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