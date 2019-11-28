Стал известен состав ЦСКА на матч ЛЕ с «Лудогорцем»

28 ноября 2019     17
Стал известен состав ЦСКА на матч ЛЕ с «Лудогорцем»

20:18

Пресс-служба московского ЦСКА объявила стартовый состав команды на матч пятого тура группового этапа Лиги Европы с болгарским «Лудогорцем».

РИА Новости

С первых минут за  ЦСКА сыграют Игорь Акинфееав, Хёрдур Магнуссон, Игорь Дивеев, Вадим Карпов, Марио Фернандес, Кристиян Бистрович, Константин Кучаев, Иван Обляков, Никола Влашич, Арнор Сигурдссон и Фёдор Чалов.

В запасе остались Илья Помазун, Звонимир Шарлия, Георгий Щенников, Ильзат Ахметов, Яка Бийол, Алан Дзагоев и Такума Нисимура.

Матч состоится 28 ноября в Москве на «ВЭБ Арене» и начнётся в 20:55 мск.

Ранее Виктор Гончаренко заявил, что ЦСКА играл не очень рационально в предыдущих матчах ЛЕ.

Источник: Россия Сегодня

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