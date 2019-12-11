Станция БКЛ «Кунцевская» соединит три линии метро и МЦД-1

17:57

Станция Большой кольцевой линии «Кунцевская» соединит три линии метро и МЦД-1, сообщает kp.ru.

«Здесь пересечение целого ряда магистралей, Арбатско-Покровской линии, Филёвской линии метро, МЦД-1. Уже сейчас транспортно-пересадочный узел загружен. Поэтому нужно быстрее реализовать этот проект, чтобы убрать строительную площадку, чтобы дать возможность комфортно пользоваться станциями метрополитена и переходами на другие линии», — заявил мэр Сергей Собянин.

Со своей стороны, гендиректор АО «Мосинжпроект» Марс Газизуллин отметил, что работы идут в соответствии с графиком, и ввод станции намечен на 2021 год.

Новую станцию строят вдоль Рублёвского шоссе — между Молдавской улицей и Смоленским направлением МЖД. Открыть её планируют в составе западного участка БКЛ.

В марте ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в московском метро появились брелоки «Тройка» с комплиментами.

Источник: Россия Сегодня