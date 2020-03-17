Стартовал второй сезон крупнейшего в России конкурса для ИТ-специалистов

17 марта 2020     8
Стартовал второй сезон крупнейшего в России конкурса для ИТ-специалистов

Стартовал второй сезон крупнейшего в России конкурса для ИТ-специалистов «Цифровой прорыв». Об этом говорится в пресс-релизе проекта, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Конкурс проходит в формате серии хакатонов, направленных на поиск и внедрение цифровых решений для бизнеса и государства.

«В этот раз мы планируем провести 36-часовые региональные хакатоны во всех федеральных округах — 8 хабах. Каждое из них соберет до 600 участников и позволит создать действительно конкурентную среду, обеспечить достойные призы от наших партнеров», — рассказал генеральный директор проекта «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

По его словам, над каждым кейсом будут работать как минимум 10 команд. Финал запланирован в формате 48-часового хакатона, в нем примут участие 1500 человек.

Комиссаров также отметил, что развитие ИТ-отрасли становится особенно актуально в связи с распространением нового коронавирура, и переходов сотрудников на удаленную работу.

«Новые вызовы становятся дополнительными возможностями для развития ИТ-отрасли, что требует большего количества соответствующих специалистов», — заключил он.

В финале «Цифрового прорыва» примут участие не только состоявшиеся специалисты, но и школьники. Участников ждут денежный призы, а также возможность пройти стажировку или трудоустроиться в ведущие компании. Общий призовой фонд составит 40 миллионов рублей.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

В Севастополе из-за карантина переносится бизнес-форум
В Севастополе из-за карантина переносится бизнес-форум

Форум «Перспективы цифровой экономики для бизнеса Севастополя» перенесён на неопределённое время. Решение о переносе даты проведения мероприятия вызвано отменой визитов …


В Севастополе отменили празднование годовщины Русской весны
В Севастополе отменили празднование годовщины Русской весны

Все массовые мероприятия численностью больше 50 человек в Севастополе отменяются, начиная с 22 часов 17 марта. Об этом сообщил сегодня …


Мишустин утвердил рост пенсий с 1 апреля
Мишустин утвердил рост пенсий с 1 апреля

Правительство Михаила Мишустина утвердило индексацию социальных пенсий с 1 апреля 2020 года. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации. …


Стартовал второй сезон крупнейшего в России конкурса для ИТ-специалистов
Стартовал второй сезон крупнейшего в России конкурса для ИТ-специалистов

Стартовал второй сезон крупнейшего в России конкурса для ИТ-специалистов «Цифровой прорыв». Об этом говорится в пресс-релизе проекта, поступившем в редакцию …


Российскую колонию обстреляли дрожжами и мобильными телефонами
Российскую колонию обстреляли дрожжами и мобильными телефонами

В Якутии обстреляли колонию дрожжами и мобильными телефонами. Об этом во вторник, 17 марта, сообщает Telegram-канал Hue. По его данным, …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты