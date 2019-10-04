Стартовал новый сезон Всероссийских соревнований среди студентов по футболу

4 октября 2019     15
Стартовал новый сезон Всероссийских соревнований среди студентов по футболу

02:02

На базе спортивно-оздоровительного лагеря «Руза» в Подмосковье состоялось торжественное открытие нового сезона Всероссийских соревнований среди студентов по футболу.

Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

В открытии, состоявшемся 3 октября, приняли участие студенческие футбольные команды из Москвы, Смоленска, Санкт-Петербурга, Нальчика, Краснодара, Элисты и Екатеринбурга. Победителем турнира Премьер-группы стали футболисты Смоленской государственной академии физической культуры, спорта и туризма.

Ранее сообщалось, что РФС запланировал развлекательную программу перед матчем Россия — Шотландия.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

В Госдепе прокомментировали частые отказы в визах россиянам
В Госдепе прокомментировали частые отказы в визах россиянам

В Госдепартаменте США прокомментировали отказы в выдаче виз гражданам России. Об этом 4 октября сообщает «РИА Новости». По словам представителя …


Стартовал новый сезон Всероссийских соревнований среди студентов по футболу
Стартовал новый сезон Всероссийских соревнований среди студентов по футболу

02:02 На базе спортивно-оздоровительного лагеря «Руза» в Подмосковье состоялось торжественное открытие нового сезона Всероссийских соревнований среди студентов по футболу. Об …


Мужчина пытался скрыться от супруга любовницы и сел в тюрьму
Мужчина пытался скрыться от супруга любовницы и сел в тюрьму

В Сингапуре мужчину приговорили к 11 неделям тюремного заключения и двум годам лишения водительских прав за незаконное поведение, подвергающее человека …


За неделю у российских границ провели разведку 42 летательных аппарата
За неделю у российских границ провели разведку 42 летательных аппарата

У границ России за неделю было зафиксировано 42 летательных аппарата. Об этом сообщила газета российских Вооруженных сил «Красная звезда» в …


В Севастополе произошло возгорание на ракетном катере
В Севастополе произошло возгорание на ракетном катере

«Шуя» в настоящее время находится на причале 13-го судоремонтного завода Севастополя. В одном из кормовых отсеков катера сегодня произошло задымление, …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты