Стартовал новый сезон Всероссийских соревнований среди студентов по футболу

Ранее сообщалось , что РФС запланировал развлекательную программу перед матчем Россия — Шотландия.

В открытии, состоявшемся 3 октября, приняли участие студенческие футбольные команды из Москвы, Смоленска, Санкт-Петербурга, Нальчика, Краснодара, Элисты и Екатеринбурга. Победителем турнира Премьер-группы стали футболисты Смоленской государственной академии физической культуры, спорта и туризма.

Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

На базе спортивно-оздоровительного лагеря «Руза» в Подмосковье состоялось торжественное открытие нового сезона Всероссийских соревнований среди студентов по футболу.

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