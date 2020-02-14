Старый образ Медведевой, планы Загитовой и переход Константиновой: о чём говорят за месяц до ЧМ по фигурному катанию

Российская фигуристка Евгения Медведева представила образ, в котором выступит на ледовом шоу, посвящённом 25-летию выхода мультфильма «Сейлор Мун». Олимпийская чемпионка Алина Загитова призналась, что неоднократно задумывалась о завершении карьеры ещё в юном возрасте, и рассказала о планах на будущее. Бронзовая медалистка Универсиады Станислава Константинова начала тренироваться в академии Евгения Плющенко. О последних событиях в мире фигурного катания — в материале RT.

Возвращение к старому образу Медведевой и планы Загитовой

Российская фигуристка Евгения Медведева вновь предстала в любимом многими болельщиками образе главной героини японских мультипликационных фильмов. В нынешнем году она выступит на ледовом шоу «Сейлор Мун», посвящённом 25-летию франшизы. Двукратная чемпионка мира приняла участие в презентации представления и ответила на вопросы журналистов. Она поблагодарила создателя серии Наоко Такэути, а также восхитилась костюмом, который полностью соответствует образу её персонажа.

«Я собираюсь много тренироваться и работать, чтобы приблизиться к образу Сейлор Мун. Мне удобно, никакого дискомфорта нет. Парик добавляет реалистичности. Хочу выразить себя при помощи смены костюмов. Я тренировалась у зеркала, в том числе работала над мимикой», — сказала Медведева на пресс-конференции.

В преддверии старта чемпионата мира, который пройдёт с 16 по 22 марта в канадском Монреале, издание Tatler, специализирующееся на моде и светской жизни, посвятило мартовский номер четырём ученицам Этери Тутберидзе — Алине Загитовой, Алёне Косторной, Анне Щербаковой и Александре Трусовой. Фигуристки приняли участие в фотосессии, а также рассказали о своей повседневной жизни и планах на будущее.

Так, Загитова, в декабре прошлого года заявившая о приостановке карьеры, призналась, что неоднократно задумывалась о том, чтобы повесить коньки на гвоздь.

«Когда мне было 13 лет, мы с бабушкой переехали в Москву, я поступила в «Самбо-70» и попала в группу к Этери Тутберидзе, Сергею Дудакову и Даниилу Глейхенгаузу. Мы столько прошли вместе и столько всего пережили! Они в прямом смысле слова стали моей второй семьёй. Несколько раз я собиралась уходить из спорта, но мой характер не позволил. Когда что-то не получается, буду делать так, чтобы всё получилось», — вспомнила Загитова.

Тем не менее в ближайшем будущем чемпионку Олимпиады в Пхёнчхане ожидает новый этап в жизни: ей предстоит поступление в вуз. С направлением она уже определилась: фигуристка намерена пойти по стопам Тутберидзе.

«Готовлюсь к поступлению в Российский государственный университет физической культуры. Хочу отучиться на тренера и, как Этери Георгиевна, воспитывать новых чемпионов», — сказала Загитова.

Помимо спортивной сферы, Загитова хотела бы реализовать себя и в творчестве. В частности, она призналась, что мечтает познакомиться с известной поп-певицей Селеной Гомес и сняться с ней в одном ролике.

Дилемма Косторной и амбициозные цели Трусовой

Если для Загитовой поступление в вуз не за горами, то у её более юных коллег по группе Тутберидзе ещё есть время определиться с будущей специальностью. Однако Косторная уже настроена достаточно серьёзно. Значительную часть времени она посвящает учёбе, так как в следующем году ей предстоит сдавать ЕГЭ.

«До сих пор не могу определиться: журфак или медицинский. Точно знаю, что не хочу становиться тренером, а вот спортивным обозревателем или нейрохирургом — с удовольствием. В школе я появляюсь редко и все задания отсылаю преподавателям по почте», — рассказала Косторная.

Кроме того, новоиспечённая чемпионка Европы заявила, что главной целью для неё является победа на предстоящем первенстве мира. Кроме того, она рассказала, что собирается купить лошадь.

«В свободное от катка время, то есть летом, я занимаюсь конкуром. Осваиваю с тренером базовые элементы, а в конюшне тёти на её коне Роки отрабатываю выученные приёмы… Хочу фриза или тинкера. Лошади этих двух пород очень красивые, но тинкер чуть сильнее в плане прыжков, так что я пока больше склоняюсь к нему», — поделилась планами Косторная.

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В свою очередь, Трусова рассказала, что в настоящий момент сконцентрирована на отработке программ. В её планы входят освоение всех четверных прыжков, а также победа на зимней Олимпиаде в Пекине. Примером для подражания для неё служит экс-ученица Тутберидзе Медведева.

«В группу к Этери Георгиевне я пришла в 11 лет. В этой команде были лучшие тренеры и занималась Женя Медведева — она для меня пример трудолюбия», — призналась Трусова.

Вспомнила о своих первых шагах под руководством Тутберидзе также Анна Щербакова, которая присоединилась к её группе в девятилетнем возрасте и воочию наблюдала за работой олимпийской чемпионки Юлии Липницкой. По словам Щербаковой, одним из самых сложных периодов в её жизни стало лето 2017 года, когда она сломала ногу и была вынуждена пропустить старт своего первого сезона на международном юниорском уровне.

«Когда наконец вышла на лёд, думала, что всё сложное уже позади. Но оказалось, что я еле стою на коньках. Первый месяц только скользила, затем тренеры шаг за шагом восстанавливали прыжки. Поначалу я делала их только на «удочке», — вспомнила она.

Смена тренерского штаба Константиновой и травма Лазукина

В начале недели стало известно, что бронзовая медалистка Универсиады 2019 года Станислава Константинова покинула группу своей многолетней наставницы Валентины Чеботарёвой. Многие болельщики начали строить предположения по поводу продолжения её карьеры, однако долго в неведении им быть не пришлось. Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, ныне занимающийся тренерской деятельностью, заявил, что фигуристка начала занятия в его академии под руководством Александра Волкова.

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Позднее спортсменка объяснила своё решение. Она выразила благодарность Чеботарёвой, однако подчеркнула, что в нынешнем положении, в непростом как физическом, так и психологическом состоянии ей была необходима смена обстановки.

«Они (Плющенко и Волков. — RT) дали мне шанс, а некоторые другие люди мне не поверили. Я готова работать и восстанавливаться, что получится — посмотрим. Но я очень настроена на работу и очень хочу оправдать ожидания», — цитирует Константинову РИА Новости.

В свою очередь, Волков рассказал о дальнейшей работе с новой подопечной. По его словам, она обладает хорошей техникой, которая не будет подвергаться кардинальным изменениям, и уже к старту следующего сезона тренерский штаб намерен подвести её к оптимальной форме. Кроме того, он особо отметил мотивацию Константиновой.

«Главное — чтобы спортсменка этого хотела. Пока я вижу, что она очень хочет. У нас большие нагрузки, ей тяжело. На ОФП она «умирает», но я ей объяснил, что сейчас так надо. В соревновательный период нагрузки будут снижены, но он ещё не скоро. В этом сезоне она не будет выступать», — пояснил Волков.

Неутешительные новости ждали поклонников Андрея Лазукина, не сумевшего побороться за участие в крупных международных соревнованиях в нынешнем сезоне и занявшего лишь 12-е место на чемпионате России. Его тренер Алексей Мишин рассказал, что на протяжении года фигуристу приходилось выходить на лёд с болями в колене из-за разрыва связок.

«Сейчас он не катается уже два месяца, находится в Москве на консилиуме врачей, которые решат, нужно делать операцию или возможно консервативное лечение», — приводит слова Мишина портал АБН.

Источник: Россия Сегодня